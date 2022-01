Slachtoffer doorbreekt stilzwijgen en haalt uit naar ‘verkrachter’ Robinho

Zondag, 23 januari 2022 om 15:23 • Mart van Mourik

Het slachtoffer van de groepverkrachting waar Robinho in 2013 bij betrokken was heeft het stilzwijgen doorbroken. In gesprek met de Braziliaanse krant UOL reageert de Albanese vrouw op de veroordeling van Robinho. Afgelopen woensdag werd de clubloze aanvaller door het hooggerechtshof in Italië, de hoogste macht in het mediterrane land, veroordeeld tot negen jaar cel vanwege zijn aandeel in de groepsverkrachting.

De kans dat de 37-jarige Braziliaan zijn straf werkelijk zal uitzitten is echter klein: Brazilië levert geen burgers uit aan andere landen. Waarschijnlijk vaardigt Italië een Europees aanhoudingsbevel uit, waardoor Robinho zou worden opgepakt bij het betreden van de Europese Unie. Het incident waar de zaak om draait stamt uit de nacht van 22 op 23 januari 2013. Robinho is bijna negen jaar geleden met zijn vriend Ricardo Falco betrokken geraakt bij de groepsverkrachting van een 23-jarige Albanese vrouw, zo staat nu vast. In totaal bestond de dadersgroep uit zes personen. De zaak vond plaats in een nachtclub in Milaan; Robinho was destijds actief als speler van AC Milan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Enkele dagen na de uitspraak in Italië laat het slachtoffer voor het eerst van zich horen. “Wees niet bang voor je aanvallers. Tegenover iedere verkrachter staan ??tien goede mensen, die bereid zijn om te helpen. Een vriend, een familielid, een politieagent, een rechter... En vooral Justitie. De uitspraak van Justitie zal de pijn en het lijden niet verzachten, en het zal je ook niet doen terugkeren naar de persoon die je eerder was.”

“Maar de uitspraak kan worden gebruikt voor een andere vrouw, een vrouw die je moeder zou kunnen zijn, je zus, je vriendin of je dochter kan zijn", vervolgt het slachtoffer nadat ze de straf tegen aanvaller van onder meer Real Madrid en AC Milan ter ore is gekomen. De vrouw besluit haar bericht en benadrukt het belang van aangifte. "Alleen door aangifte te doen kunnen we voorkomen dat deze situaties zich herhalen."