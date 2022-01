‘Geschorste’ Michal Sadílek helpt FC Twente aan vierde plaats

Zaterdag, 22 januari 2022 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:29

FC Twente heeft beslag gelegd op de vierde plaats in de Eredivisie. De Enschedeërs stonden voor de speelronde nog zesde, maar profiteerden via een 0-1 zege op Willem II optimaal van het puntenverlies van concurrenten Vitesse (1-3 nederlaag tegen FC Groningen) en AZ (0-0 tegen SC Cambuur). Twente heeft 38 punten verzameld uit 20 wedstrijden; Vitesse en AZ staan op 36 punten. Nummer drie Feyenoord heeft er 39 en treedt zondag nog aan tegen NEC.

Vanwege een lichte blessure ontbrak Lars Unnerstall en stond Jeffrey de Lange onder de lat bij de bezoekers. Ook middenvelder Jesse Bosch was niet inzetbaar voor trainer Ron Jans, die wel weer kon beschikken over Ramiz Zerrouki na diens deelname aan de Afrika Cup. De international van Algerije begon op de bank in Tilburg. Twente zocht de aanval en leek halverwege de eerste helft op voorsprong te komen via een rake kopbal van Daan Rots uit een voorzet van Gijs Smal. Het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel en aan dat besluit veranderde niets toen de videoscheidsrechter de beelden bekeek.

Tien minuten voor rust vond een doelpunt van Twente opnieuw geen doorgang. In de ogen van scheidsrechter Edwin van de Graaf beging Ricky van Wolfswinkel echter een overtreding op keeper Timon Wellenreuther, voordat Manfred Ugalde zijn kans schoon zag om te scoren. Even daarna maakte Twente alsnog een geldig doelpunt. Willem II kreeg de bal niet weg na een hoekschop en Robin Pröpper zette Michal Sadílek vrij voor Wellenreuther. De middenvelder, die zelf de corner had genomen waar het gevaar uit voortkwam, brak de ban. Dat juist hij scoorde, was saillant te noemen.

? - Meeste nederlagen in de @eredivisie



719 - Willem II (+1)

719 - NAC

702 - Sparta

661 - ADO

642 - FC Utrecht

606 - NEC#WILTWE #Eredivisie — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) January 22, 2022

Sadílek ontving in de laatste wedstrijd van 2021 immers een rode kaart (1-1 gelijkspel tegen FC Utrecht) en werd toen voor twee wedstrijden geschorst. Hij ontbrak vorige week tegen sc Heerenveen (2-0 zege), maar daarna ging de club in beroep. Omdat de beroepscommissie deze week niet bij elkaar kwam om de zaak opnieuw te bekijken, kon Sadílek spelen tegen Willem II. Na het doelpunt kreeg Willem II al snel een kans om Twente ven repliek te dienen. Doordat Twente zich verslikte in de opbouw, ontstond plots een kans voor Elton Kabangu; in de korte hoek bracht De Lange redding.

Hoewel Willem II het meest behoefte had aan een doelpunt, waren de meeste mogelijkheden voor Twente. Wellenreuther haalde een inzet van Dimitris Limnios uit de verre hoek; even daarna kreeg niemand van Twente zijn voet tegen de bal toen Rots een lage voorzet afleverde in de doelmond. Van Wolfswinkel kopte naast na een scherpe voorzet van Smal. Omdat Twente de kansen liet liggen, bleef de wedstrijd spannend en kon de ploeg van Jans niet achteroverleunen. Twente hield desondanks stand in de slotfase, zonder echt grote kansen te hoeven toestaan. Voor het eerst sinds oktober 2014 slaagde de club erin om negen competitieduels op rij ongeslagen te blijven. Het geplaagde Willem II leed liefst de tiende nederlaag op rij.