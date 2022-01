Salah of Mané mist het WK; Marokko strijdt met DR Congo om ticket

Zaterdag, 22 januari 2022 om 19:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:48

De vijf affiches van de laatste Afrikaanse kwalificatieronde voor het WK 2022 zijn bekend. Liverpool-aanvallers Mohamed Salah en Sadio Mané zullen niet allebei actief zijn in Qatar, want Egypte en Senegal zijn aan elkaar gekoppeld bij de loting in Douala. Marokko strijdt in een tweeluik met DR Congo om een WK-ticket. De wedstrijden worden gespeeld tussen 24 en 29 maart.

Egypte en Senegal waren er allebei bij op het WK 2018, maar een van de twee ontbreekt dus op het eerstvolgende WK. Nigeria was op zes van de laatste zeven WK's aanwezig en treft met Ghana een andere gerenommeerde ploeg. Het verloop van de Afrika Cup tot dusver zal Nigeria hoop geven, want the Super Eagles pakten negen punten in Groep D, terwijl Ghana met twee punten onderaan eindigde in Groep C.

Ook het Algerije van Riyad Mahrez en consorten kan zijn borst natmaken, want de Noord-Afrikaanse ploeg neemt het op tegen Kameroen. Verder binden ook Mali en Tunesië de strijd met elkaar aan om een WK-ticket. De tien ploegen die zich hebben geplaatst voor de derde kwalificatieronde, eindigden allemaal als winnaar van hun poule in de tweede ronde.

Loting derde WK-kwalificatieronde in Afrika:

Kameroen - Algerije

Egypte - Senegal

Ghana - Nigeria

Mali - Tunesië

Marokko - DR Congo