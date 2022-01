Terugkeer publiek in Nederlandse stadions lonkt na positief OMT-advies

Zaterdag, 22 januari 2022 om 13:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:56

Het Outbreak Management Team (OMT) vindt het te verantwoorden om alle onderdelen van de samenleving volledig te heropenen. Er komt wel een sluitingstijd van 20.00 uur, maar mogelijk mag bijvoorbeeld de sport- of de cultuursector langer openblijven, zo melden Haagse bronnen zaterdag aan NRC en RTL Nieuws. Publiek is naar verluidt straks weer toegestaan bij sportwedstrijden en ook evenementen kunnen weer doorgaan.

Eerder deze week liet premier Mark Rutte al weten dat er wordt gekeken naar het openen van de poorten van de voetbalstadions als er op korte termijn ruimte is om te versoepelen. Sinds 12 november zijn de stadions in Nederland gesloten. Het verbod op publiek eindigt mogelijk op 25 januari, als de lockdown verder wordt losgelaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Belangstellenden zullen wel een coronatoegangsbewijs moeten kunnen overhandigen, terwijl het OMT ook pleit voor een maximumcapaciteit. Volgens NRC is het kabinet van plan om het advies van de deskundigen op te volgen. Het kabinet en RIVM-experts bespreken het OMT-advies maandag op het Catshuis in Den Haag. Eventuele nieuwe coronamaatregelen worden vervolgens dinsdagavond bekendgemaakt op een persconferentie van premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers.

Dat er tijdens de vorige persconferentie nog geen ruimte was voor versoepelingen, schoot behoorlijk in het verkeerde keelgat bij alle clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Zij kondigden recent aan dat de stadions tijdens de eerste speelronde in februari sowieso demonstratief open zullen gaan, met of zonder toestemming van de overheid.