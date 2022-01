Abraham bewijst topvorm en dirigeert Roma naar kwartfinale

Donderdag, 20 januari 2022 om 22:54 • Tom Rofekamp

AS Roma heeft zich donderdagavond verzekerd van de kwartfinale in de Coppa Italia. De ploeg van trainer José Mourinho kwam nog op 0-1 achterstand tegen tweedeklasser Lecce, maar boog deze uiteindelijk om in een relatief eenvoudige 3-1 overwinning. Tammy Abraham tekende met de winnende treffer voor alweer zijn vijftiende van het seizoen over alle competities. Rick Karsdorp begon in de basis bij Roma en bleef negentig minuten lang op het veld.

Het eerste kwartier gaf geen enkele clou over wie de eerste klap uit zou delen. De teams hielden elkaar goed in bedwang, tot Arturo Calabresi het Stadio Olimpico op zijn kop zette. De verdediger van Lecce timede perfect op een hoekschop van Antonio Barreca en knikte de bal met het hoofd achter Rui Patrício. De bezoekers brachten echter te weinig om een stunt in werking te stellen. Meteen na de tegentreffer creëerde Roma kansen via Carles Pérez en Felix Afena-Gyan, maar Lecce-sluitpost Gabriel (die al na 21 minuten was ingevallen voor de geblesseerde Marco Bleve) hield zijn doel voorlopig schoon.

Tot vijf minuten voor rust. Abraham verlengde een corner van Sérgio Oliveira tot bij Marash Kambulla, die kon binnentikken voor de gelijkmaker. I Giallorossi hadden echter meer nodig om de bezoekers op de knieën te krijgen, zag ook Mourinho. De Portugees voerde bij rust liefst drie wijzigingen door: Nicolò Zaniolo, Matias Viña en Henrikh Mkhitaryan kwamen voor respectievelijk Jordan Veretout, Ainsley Maitland-NIles en Pérez. Vooral de entree van Zaniolo had invloed. De middenvelder ontpopte zich direct als dirigent van het elftal en stond in de 54ste minuut aan de basis van de 2-1. Zaniolo speelde collega-invaller Mkhitaryan in, die de bal afleverde bij Abraham. De Engelsman had nauwelijks ruimte nodig voor een schot en versloeg Gabriel: 2-1.

Als er nog hoop was bij Lecce, maakte Mario Gargiulo daaraan na een uur spelen definitief een eind. De middenvelder vloerde Zaniolo en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Roma hield zich echter gedeisd, tot tien minuten voor tijd. Mkhitaryan stuurde Eldor Shmodurov weg, die razendsnel richting het vijandige doel sprintte. De Oezbeek kapte zijn directe tegenstander uit en schoot hard en laag raak: 3-1. Het duel was gespeeld en liep vervolgens rustig op zijn eind.