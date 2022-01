Voormalig ADO-speler Cibicki vier jaar geschorst wegens matchfixing

Donderdag, 20 januari 2022 om 12:01 • Rian Rosendaal

Pawel Cibicki mag van de FIFA vier jaar lang niet voetballen. De Zweedse aanvaller met Poolse roots is volgens Aftonbladet namelijk schuldig bevonden aan matchfixing. De 28-jarige speler, met een kortstondig verleden bij ADO Den Haag, ging in 2019 in de fout, toen hij onder contract stond bij IF Elfsborg. Hij nam destijds geld aan om bewust een gele kaart te pakken.

Cibicki, sinds 2020 speler van het Poolse Pogon Szczecin, gaf zelf aan dat het om een lening ging en dat hij volkomen onschuldig is. De FIFA gelooft deze lezing echter niet en legt daarom een schorsing van maar liefst vier jaar op. Diezelfde straf kreeg Cibicki in een eerder stadium al opgelegd door de Zweedse voetbalbond. De omkopingszaak kreeg in de afgelopen periode bijzonder veel aandacht in de Zweedse media. Hoeveel er precies aan de aanvaller is betaald is overigens niet bekend.

Openbaar aanklager Christine Stridsberg heeft geen medelijden met Cibicki. "We zijn tevreden met de straf, al hadden we gezien de ernst van de overtreding ook niet anders verwacht. Het is tegenwoordig heel makkelijk om naar een ander land te gaan, om zo je straf te kunnen ontlopen", zo klinkt het in gesprek met SVT Sport. Naast Cibicki zijn er twee spelers verdachten voor zes jaar geschorst, een daarvan speelde in het verleden voor het futsalteam van Zweden. De veroordeelden kunnen nog hoger beroep aantekenen bij de nationale sportraad in Zweden. Mocht deze instantie anders oordelen dan de Zweedse voetbalbond, dan is het mogelijk dat de FIFA de schorsing van Cibicki ongedaan maakt.

Cibicki was in het seizoen 2019/20 op huurbasis verbonden aan ADO. Een daverend succes werd dat echter niet, want de aanvaller kwam in totaal tot slechts drie optredens: drie in de Eredivisie en een in de TOTO KNVB Beker. In januari 2020 werd de huurdeal met Leeds United definitief stopgezet. Cibicki werd door de Engelse club ook verhuurd aan Molde FK en Elfsborg. In de zomer van 2020 vertrok hij richting Pogon Szczecin.