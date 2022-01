NAC Breda knikkert PEC Zwolle na comeback uit de beker

Woensdag, 19 januari 2022 om 21:57 • Mart van Mourik

NAC Breda heeft woensdagavond de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker bereikt. In het Rat Verlegh Stadion was de ploeg van trainer Edwin de Graaf PEC Zwolle met 2-1 de baas. De Eredivisionisten kwamen nog wel op voorsprong via Mustafa Saymak, maar uiteindelijk kantelden Naoufal Bannis en Kaj de Rooij de wedstrijd.

Trainer Dick Schreuder besloot om dezelfde elf namen het veld in te sturen als het gewonnen Eredivisie-duel met Willem II. De basisopstelling van NAC bleef eveneens ongewijzigd ten opzichte van het doelpuntloze gelijkspel tegen FC Volendam. Het leek een eenvoudige avond te worden voor PEC, dat al in de zesde speelminuut op een 0-1 voorsprong kwam. Na fraai combinatievoetbal over de rechterflank kreeg Eliano Reijnders alle tijd en ruimte om een voorzet te produceren. De lage bal belandde voor de voeten van Saymak, die bij de eerste paal binnenschoot.

?? Naoufal Bannis maakt zijn eerste voor @NACnl en werkt een vroege achterstand weg!#nacpec pic.twitter.com/2Y10ItvKmj — ESPN NL (@ESPNnl) January 19, 2022

In de tiende minuut kwamen de Zwollenaren dicht bij de 0-2. Oussama Darfalou bediende Reijnders met een fraaie hakbal, waarna laatstgenoemde Gervane Kastaneer in stelling bracht. De inzet van de aanvaller werd echter verwerkt tot een hoekschop. Vervolgens rechtte NAC de rug echter razendsnel. De club uit Breda mocht in alle vrijheid door de vijandige defensie combineren. In het zestienmetergebied mocht Thom Haye uiteindelijk de beslissende pass geven aan Bannis, die van dichtbij zijn eerste in het shirt van NAC maakte.

In het restant van de eerste helft kwam het scorebord niet meer in beweging, ondanks het feit dat er aan weerszijden diverse mogelijkheden gecreëerd werden. Ook in het tweede bedrijf waren de teams aan elkaar gewaagd. Zo kreeg PEC via Reijnders een mogelijkheid op een nieuwe voorsprong, terwijl Bannis namens de thuisploeg dicht bij de 2-1 kwam. Uiteindelijk was het NAC dat toesloeg. Na een lobje van Haye legde Odysseus Velanas de bal breed op De Rooij, die zijn ploeg een plek in de kwartfinale bezorgde: 2-1.