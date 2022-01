Soufiane Touzani: ‘Velen zien zaalvoetbal als een cafésport’

Dinsdag, 18 januari 2022 om 11:15 • Justus Dingemanse • Laatste update: 11:03

Het is bijna zover! Woensdag 19 januari begint het UEFA Futsal EURO 2022, het Europees kampioenschap zaalvoetbal dat gehouden wordt in Nederland. Zestien sterke teams nemen het tegen elkaar op en uiteindelijk wordt op 6 februari een winnaar gekroond. Voetbalzone blikt met prominenten rondom het toernooi alvast vooruit.

Soufiane Touzani, ambassadeur van het toernooi, geeft aan dat futsal een heel tactisch spelletje is: “Alle looplijnen zijn van tevoren heel erg getraind. Je denkt natuurlijk: zaalvoetbal is alleen maar trucjes”, zegt hij tegen Voetbalzone. “Maar nee, balverlies is dodelijk, dus dit wordt een schaakspel. Velen zien zaalvoetbal misschien wel een beetje als een cafésport, als iets wat je vroeger weleens hebt gedaan. Terwijl hier atleten tussen zitten, jullie gaan echt een spektakel te zien krijgen. Het wordt vuurwerk.”

Oud-bondscoach van Oranje Futsal, Vic Hermans, benadrukt met name het moordende tempo van de sport: “Zaalvoetbal gaat echt niet meer alleen op techniek, het gaat razendsnel. De omschakeling gaat binnen een paar seconden en je schiet als ploeg zo vijftig keer op doel in een wedstrijd. Het is veel mooier om te zien dan gewoon voetbal. De sport krijgt minder aandacht dan dat het verdient.”

De recordinternational van het huidige Oranje Futsal, Jamal el Ghannouti, is het daar hartgrondig mee eens: “Het is heel uniek dat we dit toernooi naar Nederland hebben kunnen halen. Het wordt het grootste EK ooit, met de beste ploegen. Regerend Europees kampioen Portugal zit zelfs bij ons in de poule. Jullie gaan topzaalvoetbal zien en dat is alleen maar mooi, een goede reclame voor de sport.”

Woensdagavond speelt Oranje futsal zijn eerste duel tegen Oekraïne. Dit duel is live te volgen via de NOS.

De coach van Portugal, Jorge Braz, kan haast niet wachten tot het toernooi van start gaat. “Het is een groot genoegen om in Nederland te mogen zijn. Ik kan niet wachten om alle vrienden van futsal te ontmoeten. Ik kijk echt uit naar het toernooi. De beste spelers van Europa zijn hier aanwezig, de grootste artiesten.”

Over wie de grootste kanshebbers voor de titel zijn, daar zijn Touzani, Hermans en ook de huidige bondscoach van Oranje Futsal Max Tjaden het unaniem over eens. Portugal, Kazachstan en Spanje worden door hen de grootste kans op eremetaal toegedicht. “Kazachstan heeft Higuita in het doel staan, dat is een keeper van Brazilaanse afkomst. Geweldig om naar te kijken”, vertelt Tjaden. “Het mooie aan zo’n toernooi, dat zul je altijd zien, is dat er leuke outsiders zijn om naar te kijken.”