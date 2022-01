Discutabele penalty helpt Peter Bosz aan broodnodige overwinning

Zondag, 16 januari 2022 om 19:18 • Dominic Mostert

Olympique Lyon heeft na vijf opeenvolgende remises in officiële wedstrijden weer eens gewonnen. De ploeg van Peter Bosz was zondag met 0-1 te sterk voor Troyes en neemt daardoor de tiende plaats in de Ligue 1 in. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam voort uit een discutabele strafschop. Troyes staat op basis van doelsaldo op de veilige zeventiende plaats, maar heeft evenveel punten als nummer negentien Girondins Bordeaux.

De penalty werd toegekend na een halfuur spelen. Na een aanval over de linkerflank stuitte de bal via de hak van Léo Dubois tegen de hand van Erik Palmer-Brown. De verdediger van Troyes stond pal naast Dubois en kon er weinig aan doen, maar de arbitrage onder leiding van Jérôme Brisard was onverbiddelijk. Moussa Dembélé schoot de strafschop onberispelijk raak in de linkerhoek. Het was een van de weinige grote kansen in de eerste helft, waarin Lyon duidelijk de bovenliggende partij was.

Goal! ?



Lyon komt op voorsprong na een wel heel erg makkelijk gegeven penalty ??



Is dit hands? ??#ZiggoSport #Ligue1 #ESTACOL pic.twitter.com/hBRi9s1W9J — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 16, 2022

In de slotfase van het eerste bedrijf zetten de bezoekers nog wel aan in de jacht op de 0-2. Lucas Paquetá passeerde Palmer-Brown en waagde een schot, dat werd gekeerd door Gauthier Gallon. De doelman bracht ook redding op een poging van Dembélé en zag een inzet van Dubois tot zijn opluchting tegen de paal belanden. Na de rust bleef Lyon de wedstrijd domineren. Troyes was gedisciplineerd in defensief opzicht, maar onmachtig in aanvallend opzicht.

Gallon voorkwam dat Xherdan Shaqiri uit een vrije trap de wedstrijd in het slot gooide. In de slotfase werd Troyes nog dreigend en moest Dubois de bal voor de lijn weghalen na een corner. Lyon hield stand en sloot daarmee een reeks af van vijf opeenvolgende remises in officiële wedstrijden. Omdat voor die reeks met 1-2 werd verloren van Stade Reims, hadden les Gones al zes wedstrijden op rij niet meer gewonnen.