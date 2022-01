Conflict bij Manchester United na reactie Anthony Martial op Instagram

Zondag, 16 januari 2022

De relatie tussen Anthony Martial en Manchester United staat onder druk. Manager Ralf Rangnick verzekerde zaterdag na de puntendeling tegen Aston Villa (2-2) dat hij niet over de aanvaller kon beschikken omdat deze geweigerd had om deel uit te maken van de wedstrijdselectie voor het duel in Birmingham. De reactie van Martial volgde razendsnel: de aanvaller ontkent op Instagram Stories de versie van zijn manager.

“Martial wilde niet in de selectie te zitten”, zei Rangnick na afloop op de persconferentie. De trainer kon tegen the Villans ook al niet over Cristiano Ronaldo en Marcus Rashford beschikken en had de 26-jarige Martial op papier dus best goed kunnen gebruiken. “Hij zou normaal gesproken in de wedstrijdselectie hebben gezeten, maar dat weigerde hij. Daarom was hij gisteren (vrijdag, red.) niet met ons meegereisd.”

“Ik zal nooit weigeren om een wedstrijd voor Manchester United te spelen”, benadrukt Martial echter via sociale media. “In zeven jaar tijd heb ik nooit géén respect getoond voor de club en de fans en dat zal ik ook nooit doen.” Wegens gebrek aan speeltijd aast Martial wel op een transfer. Sevilla wilde de aanvaller op huurbasis overnemen, maar dat voorstel sloeg Manchester United af. Nu zou Juventus een huurvoorstel voorbereiden. De winterse transfermarkt is nog iets meer dan twee weken geopend.

Zaakwaarnemer Philippe Lamboley was in december al heel duidelijk over de plannen van de aanvaller, die nog een contract tot de zomer van 2024 heeft. “Anthony wil in januari vertrekken. Hij moet spelen. Hij wil niet blijven. Ik zal binnenkort met de club praten.” De teller van Martial staat dit seizoen, mede door blessureleed, op slechts tien duels in alle competities. Zijn laatste optreden was een invalbeurt van twee minuten tegen Arsenal begin december.

De komst van Ronaldo heeft ervoor gezorgd dat Martial nog meer is gezakt in de pikorde op Old Trafford. Martial kwam in zijn tien duels ook niet verder dan een schamel doelpunt, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat hij een medespeler uit de basis zal verdrijven. Het seizoen 2019/20 was met 23 doelpunten in alle competities zijn beste voetbaljaargang in het tenue van Manchester United. In bijna zeven jaar tijd waren zijn prestaties als Mancunian echter zeer wisselvallig.