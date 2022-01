Aubameyang mag het veld niet op vanwege vastgesteld hartprobleem

Vrijdag, 14 januari 2022

Pierre-Emerick Aubameyang is vrijdagavond niet aan de aftrap verschenen bij Gabon voor het Afrika Cup-duel met Ghana. Bij de 32-jarige aanvaller van Arsenal is door het medisch team van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) een probleem met het hart geconstateerd, zo meldt de Gabonese voetbalbond. Datzelfde geldt voor ploeggenoten Axel Meyé en Mario Lemina.

Aubameyang, Meyé en Lemina raakten begin deze week besmet met het coronavirus en moesten om die reden de openingswedstrijd tegen de Comoren (0-1 winst) aan zich voorbij laten gaan. Het drietal zou vrijdag na een negatieve test terugkeren in de wedstrijdselectie van Gabon, maar de CAF stak daar dus een stokje voor. "Onderzoek bracht hartafwijkingen aan het licht", legt de Gabonese bond uit. "De CAF wilde geen enkel risico nemen." Er worden verder geen details gegeven over de aard van de hartproblemen.

Het is inmiddels bekend dat na een coronabesmetting een ontsteking aan de hartspier kan ontstaan. Ook Bayern München-verdediger Alphonso Davies had onlangs corona en kampt nu met het genoemde probleem aan het hart, zo werd vrijdag bekend. "We doen bij iedere speler met corona een vervolgonderzoek", zei trainer Julian Nagelsmann op de persconferentie. "Bij Phonzy zagen we tekenen van een lichte vorm van myocarditis (ontstoken hartspier, red.). Hij traint voorlopig niet mee. De komende weken zal hij niet beschikbaar zijn."