Besiktas pakt drie punten na emotioneel eerbetoon aan Ahmet Çalik

Vrijdag, 14 januari 2022 om 20:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:05

Besiktas heeft de volle buit overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Gaziantep. Voor eigen publiek won de regerend kampioen met 1-0. Daardoor vestigt Besiktas zich in ieder geval tijdelijk op de zesde plaats in de Süper Lig; Gazientep staat achtste. De wedstrijd stond verder in het teken van Ahmet Çalik, die deze week op 27-jarige leeftijd overleed bij een verkeersongeval.

Gaziantep verdedigde een ongeslagen reeks van vijf competitiewedstrijden. In de eerste helft leek Besiktas niet in staat om een eind te maken aan die reeks. Beide ploegen hadden moeite om uitgespeelde kansen te creëren. De zeventienjarige Emirhan Ilkhan, die zondag scoorde bij zijn competitiedebuut tegen Rizespor (2-2) en nu weer een basisplek had, zag doelman Günay Güvenç in de vierde minuut redding brengen op een schot vanbuiten het strafschopgebied. Kort daarna hield collega-keeper Ersin Destanoglu een inzet van Muhammet Demir uit het doel.

Na zes minuten werd een minuut stilte gehouden voor Çalik, die rugnummer 6 droeg bij Konyaspor. Voorafgaand aan de wedstrijd was er ook al een eerbetoon aan de voormalig Turks international. In de slotfase van de eerste helft kregen beide ploegen nog een kans om de score te openen. Halverwege de tweede helft slaagde Besiktas daarin: Rachid Ghezzal trok vanaf de rechterflank naar binnen en stuitte op Güvenç, waarna Michy Batshuayi de rebound benutte. Diep in de blessuretijd leidde een counter tot een doelpunt van Cyle Larin, maar de invaller bleek buitenspel te staan en dus bleef het bij 1-0.

Besiktas - Gaziantep FK. Ersin boots the ball out of play on the 6th minute so teams can applaud and pay their respects to Ahmet Calik who wore number 6. The Turkish defender passed away sadly following a car crash, he was 27 years old. https://t.co/5JWgt91sk4 — Yakup Marufoglu (@MarufogluYakup) January 14, 2022