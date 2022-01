Fabrizio Romano reageert op bericht in Engeland over Donny van de Beek

Vrijdag, 14 januari 2022 om 09:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:52

Manchester United heeft nog geen standpunt ingenomen over de toekomst van Donny van de Beek op korte termijn, zo benadrukt Fabrizio Romano. Volgens de transfermarktexpert heeft zowel de middenvelder als het management nog niets officieels van de club vernomen over een eventuele uitleenbeurt in januari. Romano reageert op het bericht uit Engeland dat Van de Beek door de club zou zijn aangeboden bij zowel Borussia Dortmund als Newcastle United.

“Manchester United heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijke verhuur”, zo stelt Romano. “Er is niets richting de speler of de zaakwaarnemer gecommuniceerd. Ralf Rangnick wil nog steeds dat Donny tot het einde van het seizoen blijft. Er is vooralsnog geen enkel contact met Borussia Dortmund geweest.” Romano heeft geen informatie over de vermeende interesse van Newcastle United in de Nederlander.

Van de Beek voerde recent een lang gesprek met Rangnick. De trainer hoopt dat de middenvelder ondanks de weinige speelminuten bij de club blijft. “Hij zou zeker tot het einde van dit seizoen moeten blijven en hij moet proberen zoveel mogelijk speeltijd af te dwingen. Hij wil graag naar het WK in Qatar, maar dan heeft hij wel speeltijd nodig.” Rangnick stelde de ex-speler van Ajax meer speeltijd in het vooruitzicht. “Hij moet gewoon hard blijven werken, dan komt de speeltijd vanzelf.”

In zijn eerste seizoen kwam Van de Beek tot negentien Premier League-duels, waarvan het merendeel als invaller. Dit seizoen staat de teller pas op zeven competitiewedstrijden. Toen Rangnick begin december de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer opvolgde, leken de kansen van Van de Beek te kunnen keren. Verder dan negentig minuten speeltijd in de Champions League tegen Young Boys (1-1), naast enkele ultrakorte invalbeurten, kwam de Nederlander echter niet die maand.

Van de Beek maakte afgelopen maandag in het FA Cup-duel met Aston Villa (1-0) zijn eerste minuten sinds 11 december, toen hij vlak voor tijd inviel tegen Norwich City. Hij deed bijna twintig minuten mee. De ploegen treffen elkaar zaterdag opnieuw, maar dan tijdens de Premier League-wedstrijd in Birmingham.