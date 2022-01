Athletic Club knikkert Atlético Madrid uit Supercopa en treft Real Madrid

Donderdag, 13 januari 2022 om 21:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:05

Athletic Club heeft zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de Supercopa de España. De ploeg van trainer Marcelino kwam op achterstand tegen Atlético Madrid, dat echter instortte en de zege uit handen gaf: 1-2. De halve finale werd afgewerkt in het King Fahd International Stadium te Riyad (Saudi-Arabië). Zondag mogen los Leones de titel verdedigen in de finale tegen Real Madrid, dat woensdag na verlenging met 2-3 te sterk was voor Barcelona.

Trainer Diego Simeone koos ervoor om Luis Suárez, afgelopen weekend nog geschorst voor het duel met Villarreal (2-2), vanaf de bank te laten starten. Ángel Correa kreeg rechts in de spits de voorkeur boven de Uruguayaan. João Félix completeerde het aanvalsduo en stond bij afwezigheid van de geblesseerde Antoine Griezmann links in de voorhoede. De Argentijnse oefenmeester stuurde zijn ploeg in een 5-3-2-formatie het veld in en stapte daarmee af van het 4-4-2-systeem dat hij de afgelopen weken hanteerde.

Daar is dan eindelijk het eerste doelpunt ?? Atlético Madrid komt met wat hulp van Unai Simon op een 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #Supercopa #AtletiAthletic pic.twitter.com/2cTwPcrRwK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 13, 2022

João Félix liet zich in de openingsminuten tot tweemaal toe zien. Na acht seconden werd een treffer van de Portugees afgekeurd, daar hij doelman Unai Simón vanuit buitenspelpositie verschalkte. In de derde speelminuut werd hij opnieuw gevaarlijk; ditmaal ging zijn schot van binnen het zestienmetergebied echter rakelings over. In de tiende minuut kwam Athletic voor het eerst in het schouwspel voor. Iñaki Williams kreeg oog in oog met doelman Jan Oblak een uitgelezen mogelijkheid de score te openen, maar de sluitpost reageerde alert en hield zijn doel schoon. In de nasleep van de misser schreeuwden de Basken om een strafschop, aangezien Geoffrey Kondogbia in de zestien op de voet van Oihan Sancet stond. Het appel werd echter weggewuifd door arbiter Guillermo Cuadra.

Het spel bleef in het restant van het eerste bedrijf op en neer golven, al bleven grote kansen uit en werd het net voor rust niet gevonden. In de tweede helft kwam het scorebord wél in beweging. Thomas Lemar bediende uit een hoekschop vanaf de linkerkant João Félix, die van relatief grote afstand op de paal kopte. Simón had het fortuin niet aan zijn zijde en kreeg de bal via het houtwerk op zijn rug, waarna het leer over de doellijn rolde: 1-0. Na de openingstreffer kwam Atlético overigens met de rug tegen de muur te staan en was het Athletic dat de touwtjes in handen kreeg.

Corner nummer drie, vul maar in: ... Nico Williams schiet Athletic op een 2-1 voorsprong ??#ZiggoSport #Supercopa #AtletiAthletic pic.twitter.com/wz3ByVpacV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 13, 2022

Hoewel de Baskische aanvalslust na ruim een uur spelen nog niet resulteerde in de gelijkmaker (Iñigo Martínez stuitte op Oblak), zorgde Yeray Álvarez in de 77ste speelminuut wel voor nivellering van de tussenstand. De centrumverdediger torende boven iedereen uit en werkte de bal, uit een hoekschop van Iker Muniain, met een ferme kopstoot tegen de touwen: 1-1. De ploeg van Marcelino nam geen genoegen met een verlenging en ging nadrukkelijk op zoek naar de winnende in reguliere speeltijd. Die treffer kreeg Athletic in de 81ste minuut. Wederom ontstond het doelpunt uit een corner, die opnieuw werd getrapt door Muniain. Nico Williams gaf het beslissende zetje en bezorgde zijn team de overwinning: 1-2. In de slotminuut kreeg José Giménez nog een directe rode kaart gepresenteerd.