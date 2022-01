BILD: RB Leipzig wil Mvogo omruilen voor andere Eredivisie-sluitpost

Dinsdag, 11 januari 2022 om 22:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:36

RB Leipzig ziet geen toekomst meer in Yvon Mvogo. De Zwitserse doelman, die momenteel verhuurd is aan PSV, zit op de bank in Eindhoven en hoeft ook in Duitsland niet meer op perspectief te rekenen. Volgens BILD wil Leipzig Janis Blaswich ophalen bij Heracles Almelo als zijn vervanger. De dertigjarige doelman heeft een aflopend contract in Overijssel.

Mvogo werd in de zomer van 2020 voor twee seizoenen verhuurd aan PSV. In zijn eerste jaar was de viervoudig international nog vaste basisspeler in het team van Roger Schmidt, maar dit seizoen raakte hij zijn plek kwijt aan Joël Drommel. Alleen in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2 winst) stond Mvogo onder de lat. Ook Drommel maakt dit seizoen een weifelende indruk als eerste keeper, maar Mvogo kreeg vooralsnog geen nieuwe kans van Schmidt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Leipzig heeft genoeg gezien en wil alles op alles zetten om de sluitpost zo snel mogelijk te slijten. Het contract van Mvogo loopt nog door tot medio 2023; nu kunnen die Roten Bullen nog wat aan de goalie verdienen. Mvogo kwam in juli 2017 nog voor vijf miljoen euro van BSC Young Boys, maar de Duitsers zijn bereid om hun verlies te nemen. Hij kwam tijdens zijn contract bij Leipzig tot slechts vijf competitiewedstrijden voor de club.

Blaswich is dus zijn beoogde vervanger. De doelman van Heracles zit in zijn vierde seizoen in Almelo en heeft zich in al die seizoenen een betrouwbare kracht getoond. Blaswich zou bij een overstap zijn eerste Bundesliga-duel ooit kunnen spelen. De Duitser komt uit de jeugd van Borussia Mönchengladbach, maar maakte tot zijn transfer naar Heracles in 2018 nooit zijn debuut. Blaswich zou bij een transfer onderdeel worden van een keepersgilde waar verder Péter Gulácsi en Josep Martínez deel van uitmaken. De Hongaar is tevens captain in Leipzig, waardoor Blaswich waarschijnlijk genoegen zou moeten nemen met een rol op het tweede plan.