Michael Verrips gaat opnieuw opwachting maken in de Eredivisie

Zondag, 9 januari 2022 om 21:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:19

Fortuna Sittard gaat zich op korte termijn versterken met Michael Verrips, melden verschillende bronnen rond de club. De doelman wordt op huurbasis overgenomen van het Engelse Sheffield United, waarbij de Limburgers een optie tot koop hebben opgenomen in de onderhandelingen. De ploeg van Sjors Ultee is naarstig op zoek naar defensieve versterking, daar Fortuna de meeste tegentreffers incasseerde van alle clubs in de Eredivisie gedurende de eerste seizoenshelft (46).

De 25-jarige Verrips tekende in de zomer van 2019 een vierjarig contract bij Sheffield United, dat hem destijds overnam van KV Mechelen. In Sheffield heeft Verrips echter nog niet kunnen overtuigen. Vorig seizoen werd hij de tweede seizoenshelft uitgeleend aan FC Emmen, waar hij een sterke indruk maakte. Verrips speelde Dennis Telgenkamp uit de basis en veroverde al snel een plek onder de lat bij de ploeg van Dick Lukkien. Het bleek niet voldoende voor lijfsbehoud, daar Emmen degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen speelde hij slechts één duel in het Championship.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Michael Verrips gaat misschien naar een Nederlandse club, dat is het enige wat de moeite waard is om over te praten. Het lijkt erop dat het snel rond gaat komen. Het gaat om een huurovereenkomst met uitzicht op meer", vertelde Paul Heckingbottom na de met 3-0 verloren FA Cup-wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. De oefenmeester van Sheffield weigerde tijdens de persconferentie te vertellen om welke club het gaat, maar daar is volgens enkele bronnen dichtbij de Limburgse club geen enkele twijfel over.

Verrips moet Fortuna helpen in de zoektocht naar meer defensieve zekerheid. De ploeg van Ultee incasseerde in de eerste seizoenshelft liefst 46 tegentreffers, 7 meer dan welke ploeg ook in de Eredivisie. Verrips doorliep de jeugdopleiding bij onder meer FC Twente en PSV, maar debuteerde in het betaalde voetbal bij Sparta Rotterdam in 2017. De goalie moet in Sittard de concurrentiestrijd aangaan met Yanick van Osch, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij de nummer voorlaatst van de Eredivisie.