NAC-tiener maakt zich niet populair na Snapchat-publicatie: ‘Respectloos’

Zondag, 9 januari 2022 om 08:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:46

Hij begon het seizoen bij NAC Onder 18, maar de teller van de zestienjarige Ezechiel Banzuzi bij het eerste team staat op tien wedstrijden. Het heeft er echter alle schijn van dat het daar ook bij gaat blijven. De middenvelder deelde zaterdagavond voor aanvang van de wedstrijd tegen FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie een raadselachtig bericht met de tekst 'One last time' via Snapchat. Club en speler zijn al enige tijd in gesprek over een eerste profcontract.

Trainer Edwin de Graaf deed in de doelpuntloze remise tegen FC Eindhoven geen beroep op Banzuzi. Na afloop reageerde hij bij ESPN op de publicatie van de tiener. “Ik heb hem nog niet gesproken, maar als dat zo is, zou ik dat wel een beetje respectloos vinden. Dat hij dat dan niet communiceert met ons, maar dat dan zo naar buiten gooit”, benadrukte De Graaf. “Het enige wat ik wel weet is dat we voor NAC-begrippen een topaanbieding hebben gedaan, zeker voor zo’n jonge jongen.”

?? Ezechiel Banzuzi lijkt zich niet populair te hebben gemaakt bij @nacnl: "Dan vind ik dat echt respectloos."#nacfce pic.twitter.com/wp6C8ta1C7 — ESPN NL (@ESPNnl) January 8, 2022

“Hij moet nog alles bewijzen. Het is een groot talent en we willen hem een podium bieden. Maar nogmaals, als het zo is wat jij zegt, dan vind ik dat wel respectloos. Het is een jonge jongen en hij moet nog veel leren. Ik heb ook wel het idee dat hij een beetje gek wordt gemaakt door de mensen die om hem heen zitten”, vervolgde de oefenmeester van NAC. “Kijk, wij hebben er alles aan gedaan. Wat ik al zeg: we hebben echt een topaanbieding gedaan voor een jongen van zestien die alles nog moet bewijzen.”

“We moeten maar gaan kijken hoe we dit gaan oplossen. We hebben er alles gedaan om hem binnenboord te houden. Blijkbaar gooit hij nu op internet dat hij zijn laatste wedstrijd voor NAC heeft gespeeld.” Banzuzi kan sowieso niet zomaar vertrekken en lijkt zichzelf in de nesten te hebben gewerkt. “Als een speler niet graag voor ons wil spelen of weg wil, ga ik natuurlijk liever door met jongens die wel graag voor NAC willen spelen", benadrukte De Graaf.

Banzuzi speelde vijf wedstrijden in de Onder 18, daarna nog twee met Jong NAC en maakte op 26 oktober vorig jaar zijn debuut in het eerste van NAC. De middenvelder, die in november zijn debuut voor Oranje Onder 17 maakte, speelde op 17 december voor het laatst voor de Bredase club: in de 4-1 nederlaag tegen ADO Den Haag.