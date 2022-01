Huilende Conteh praat na droomdebuut niet met media: ‘Dat begrijp ik wel’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 23:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:14

Christian Conteh kende vrijdagavond in het shirt van FC Dordrecht een droomdebuut. De Feyenoord-huurling stond tegen Helmond Sport (1-2 winst) koud in het veld, toen hij na een klein uur spelen na 44 seconden voor de openingstreffer zorgde. Na afloop was de aanvaller echter te emotioneel om een interview te geven, zo geeft zijn trainer Michele Santoni aan.

“Jullie hadden hem hier ook willen ondervragen, maar het is een bom aan emotie momenteel bij hem. Hij zat te huilen op het veld”, laat Santoni weten voor de camera van ESPN. De emotie van Conteh had volgens de trainer van Dordrecht vooral te maken met zijn periode bij Feyenoord. “Hij heeft een heel moeilijk jaar gehad. Het lukte niet.” Santoni kan zich goed voorstellen dat Conteh even nodig heeft om zijn emoties onder controle te krijgen. “Als je bij Feyenoord onder contract staat, begrijp ik dat het een grote stap terug is om bij Dordrecht te komen.”

Christian Conteh kende een droomdebuut bij @fcdordrechtnl, maar was na afloop 'een bom aan emotie'. "Hij zat te huilen op het veld" pic.twitter.com/RikOMMphsi — ESPN NL (@ESPNnl) January 7, 2022

Die uitdaging is hij aangegaan, hij was op zoek naar speelminuten en vertrouwen”, vervolgt Santoni. “Hij voelt zich goed in onze familie. Als je meteen een goal maakt, na alles wat hij heeft meegemaakt de afgelopen maanden... het is een hele gevoelige, introverte jongen. Jullie moeten nog maar even een weekje wachten”, zo sluit de trainer het onderwerp af. De 22-jarige vleugelaanvaller was eigenlijk tot het einde van het seizoen verhuurd aan SV Sandhausen, maar de huidige nummer zestien van de 2.Bundesliga stuurde hem tijdens de winterse transferwindow terug naar Rotterdam. Feyenoord besloot om Conteh vervolgens direct te verhuren aan Dordrecht.

De huurperiode van Conteh bij Sandhausen werd geen onverdeeld succes. De aanvaller speelde slechts 69 minuten, verspreid over 4 wedstrijden waarin hij geen enkele keer basisspeler was. Conteh liet in Duitse dienst uiteindelijk één assist noteren. Sandhausen had voldoende gezien en maakte maandag een einde aan de huurperiode van Conteh.