Premier League lonkt plots voor zeer gewilde Dusan Vlahovic

Woensdag, 5 januari 2022 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:13

Dusan Vlahovic kan in januari nog de overstap maken naar de Premier League, zo meldt Tariq Panja, die vanuit Londen schrijft voor The New York Times. De 21-jarige spits maakt dit seizoen grote indruk in de Serie A en mag voor zeventig miljoen euro vertrekken bij Fiorentina, dat het geld hard nodig heeft. Een transfer is volgens Panja om meerdere reden echter niet zo eenvoudig.

Vlahovic staat dit seizoen op een indrukwekkend aantal van zestien doelpunten en twee assists in twintig competitiewedstrijden, hetgeen de 1,90 meter lange centrumspits een van de meest gewilde spelers in Europa maakt. Afgelopen zomer trok Atlético Madrid al zeer nadrukkelijk aan Vlahovic, maar zag toen een aanbieding van zeventig miljoen euro afgewezen worden. In de winterse transfermarkt zou een dergelijk bod waarschijnlijk wél genoeg zijn om de Servisch international binnen te hengelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De meest serieuze interesse komt volgens Panja echter uit de Premier League. Arsenal is bereid om zeventig miljoen euro te betalen en Lucas Torreira, die gewaardeerd wordt op tien miljoen euro, naar Fiorentina te sturen. La Viola is daarmee akkoord, maar Vlahovic is op dit moment niet geïnteresseerd om naar Arsenal te vertrekken. Ook de exorbitante aanvullende eisen die zijn zaakwaarnemer stelt vormen naar verluidt een struikelblok.

Woensdagavond toonde een andere Engelse club zich bereid om zeventig miljoen euro exclusief bonussen te betalen voor Vlahovic. De club in kwestie is volgens Panja op zoek naar een grote aankoop om een statement te maken en is 'wanhopig genoeg om aan de eisen van zijn agent te voldoen'. Het zou een perfect fit kunnen zijn volgens de journalist, maar de vraag is of Vlahovic een transfer wil maken. De Serviër heeft Fiorentina laten weten zijn medio 2023 aflopende contract niet te zullen verlengen en dreigde al meerdere keren met een transfervrij vertrek, waarmee hij een gigantische tekenpremie zou kunnen opstrijken.

Overigens heeft ook Barcelona aan Vlahovic laten weten zeer geïnteresseerd te zijn. De Catalanen kunnen door de kapitaalinjectie door Goldman Sachs weliswaar voldoen aan de vraagprijs, maar hebben door de Fair Play-reglementen in LaLiga momenteel geen ruimte om nieuwe spelers te registreren. Barça moet eerst nog spelers kwijtraken om Ferran Torres in te kunnen schrijven en heeft aan Vlahovic laten weten dat een winterse transfer er waarschijnlijk niet in zit. In de zomer zou dat anders kunnen liggen, al geeft Barcelona de voorkeur aan Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund.

Krzysztof Piatek

Fiorentina heeft met Krzysztof Piatek alvast een nieuwe spits binnen, zo meldt Gianluca Di Marzio. De 26-jarige Pool komt op huurbasis over van Hertha BSC en had ook kunnen tekenen bij Genoa. Piatek was eerder succesvol bij laatstgenoemde club en maakte ook een goede indruk bij AC Milan, dat hem in januari 2020 voor 24 miljoen euro verkocht aan Hertha. In Duitsland wist de aanvaller echter totaal niet te aarden. Fiorentina heeft een optie tot koop voor Piatek.