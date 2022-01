Chelsea heeft geen moeite met Tottenham Hotspur; Hakim Ziyech valt op

Woensdag, 5 januari 2022 om 22:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:50

Chelsea heeft een belangrijke stap gezet richting de finale van de EFL Cup. De ploeg van trainer Thomas Tuchel won woensdagavond in de eerste halvefinalewedstrijd met 2-0 van Tottenham Hotspur. Kai Havertz opende de score, waarna Ben Davies een eigen doelpunt maakte. Over een week is de returnwedstrijd. De andere halve finale gaat tussen Liverpool en Arsenal.

Chelsea moest N'Golo Kanté en Thiago Silva missen vanwege een besmetting met het coronavirus. Romelu Lukaku keerde terug in de basiself: Hakim Ziyech bleef de afgelopen drie wedstrijden op de reservebank, mogelijk door lichte klachten, en stond tegen Tottenham in de basis. De spits maakte zowel intern als publiekelijk zijn excuses voor een interview dat hij gaf in Italië en daarmee was de zaak voor trainer Thomas Tuchel afgedaan. Afrika Cup-ganger Édouard Mendy werd onder de lat vervangen door Kepa Arrizabalaga; de geblesseerde Trevoh Chalobah werd achterin vervangen door Malang Sarr, terwijl Mateo Kovacic en N'Golo Kanté op het middenveld plaatsmaakten voor Saúl Ñiguez en Jorginho.

Al in de vijfde minuut opende Chelsea de score, na een fout in de achterhoede van de bezoekers. Japhet Tanganga verstuurde een te korte breedtepass richting rechtsback Emerson Royal, waardoor Marcos Alonso de bal kon onderscheppen. Hij vond in het strafschopgebied Havertz, wiens inzet door Davinson Sánchez op ongelukkige wijze in eigen doel werd gewerkt. Chelsea bleef vervolgens de bovenliggende partij. Havertz kreeg de bal plots voor de voeten in het strafschopgebied en zag zijn schot gekeerd worden door Hugo Loris, waarna Ziyech van afstand over schoot. Ziyech speelde vervolgens een belangrijke rol bij de 0-2. Na zijn indraaiende vrije trap vanaf de rechterflank wilde Tanganga de bal wegkoppen, maar hij kopte aan tegen Davies, waardoor een eigen doelpunt volgde.

Na het doelpunt reageerde Lukaku door met zijn vinger te gebaren dat de uitsupporters moesten zwijgen. Zij zongen tijdens de wedstrijd 'He's Inter Milan, Romelu Lukaku, he's Inter Milan', waarmee ze reageerden op uitspraken die Lukaku vorige week deed in een interview met Sky Italia. Lukaku vertelde daarin dat hij afgelopen zomer niet zou zijn teruggekeerd bij Chelsea als Internazionale zijn contract had verlengd. De Belg kwam er zelf nauwelijks aan te pas; in de tweede helft speelde Ziyech een prominente rol. Hij verstuurde een fantastische dieptepass en zette Timo Werner vrij voor het doel, maar de spits wist zich geen raad met de kans. Twee doelpogingen van Ziyech zelf misten de juiste richting.

Twaalf minuten voor tijd werd de rechtsbuiten naar de kant gehaald onder applaus van de thuissupporters. Voor de fans van Tottenham viel er weinig te genieten. De bezoekers waren na de pauze iets gelijkwaardiger aan Chelsea, maar creëerden nauwelijks kansen. Een lage vrije trap van Harry Kane werd gepareerd door Kepa. In de slotfase van de wedstrijd ontstond nog een serieuze kans van dichtbij voor Giovani Lo Celso, maar Kepa lette opnieuw goed op. In de rebound voorkwamen Sarr en Alonso gezamenlijk dat Tanguy Ndombélé de spanning terugbracht. Ook in de vier minuten durende blessuretijd hield Chelsea het doel schoon.