Zeljko Petrovic haalt assistent na bijzonder kort dienstverband weg uit KKD

Woensdag, 5 januari 2022 om 13:30 • Chris Meijer • Laatste update: 13:53

Roda JC Kerkrade heeft na nog geen drie maanden afscheid genomen van assistent-trainer Adrie Bogers. De rechterhand van hoofdcoach Jurgen Streppel had bij de Limburgers een clausule in zijn contract die het mogelijk maakte om per direct te vertrekken als zich een buitenlands avontuur zou aandienen. Verschillende media melden dat Zeljko Petrovic Bogers die mogelijkheid heeft geboden.

Petrovic ging aanvankelijk aan de zijde van Dick Advocaat aan de slag bij de nationale ploeg van Irak, maar nam het stokje over als bondscoach na het vertrek van de 74-jarige oefenmeester. Met Rahim Hameed, Razzaq Farhan en Ahmed Salah Alwan heeft Petrovic drie Irakese assistenten en nu voegt hij met Bogers dus ook een Nederlander toe aan zijn technische staf. De twee werkten eerder samen bij onder meer Urawa Red Diamonds (in Japan) en RKC Waalwijk, waarna Bogers ook actief was bij NAC Breda, Sparta Rotterdam, Willem II, NEC en ADO Den Haag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Irak heeft nog vier wedstrijden te spelen in de Aziatische WK-kwalificatiecyclus. Het lijkt praktisch onmogelijk om nog een direct WK-ticket te grijpen, maar de ploeg van Petrovic kan nog wel derde worden in een groep met Iran, Zuid-Korea, de Verenigde Arabische Emiraten, Syrië en Libanon. In dat geval zou er een play-off wachten tegen de nummer drie van de andere poule in de laatste ronde van de Aziatische WK-kwalificatiecyclus. De winnaar daarvan plaatst zich voor een intercontinentale play-off, waarin een WK-ticket op het spel staat.

Roda zal het in de tweede seizoenshelft in ieder geval zonder Bogers moeten stellen. “We konden Adrie in oktober vastleggen onder bepaalde voorwaarden, waarbij de mogelijkheid bestond dat hij een buitenlands avontuur aan kon gaan. Wij wensen Adrie dan ook enorm veel succes bij zijn nieuwe uitdaging en het verdere verloop van zijn carrière”, zo reageert Streppel op het vertrek van zijn assistent. Hij heeft met Remond Strijbosch en Roel Brouwers nog twee assistenten over.

Tegelijkertijd verwelkomt Roda woensdag wel een nieuwe speler met Tomer Altman. De 23-jarige middenvelder speelde in het verleden voor onder meer Maccabi Tel Aviv en Hapoel Haifa en zat sinds afgelopen zomer zonder club. Altman - voormalig jeugdinternational voor Israël - sloot tijdens de winterperiode als testspeler aan bij Roda en heeft uiteindelijk een contract tot het einde van het seizoen afgedwongen.