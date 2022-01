Romelu Lukaku doorbreekt stilzwijgen na gigantische rel bij Chelsea

Dinsdag, 4 januari 2022 om 22:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:11

Romelu Lukaku heeft zich officieel verontschuldigd voor zijn uitspraken in het veelbesproken interview met Sky Italia. De veelbesproken spits van Chelsea sprak donderdagavond zijn onvrede uit over zijn situatie bij de club, wat in- en extern voor enorme commotie zorgde. Lukaku zegt in een videoboodschap op de clubkanalen dat hij de woede van de fans begrijpt; ook biedt hij zijn excuses aan zijn trainer, teamgenoten, en het bestuur van the Blues.

Chelsea-trainer Thomas Tuchel liet Lukaku volgens The Athletic maandagavond weten dat een publiekelijke excuses nodig was om het vertrouwen in de 28-jarige spits te herstellen. Een dag later geeft de Belg daaraan gehoor. "Aan de fans", steekt Lukaku van wal. "Ik heb spijt van de boosheid die ik heb veroorzaakt. Jullie weten van de connectie die ik heb met deze club sinds mijn tienerjaren. Ik begrijp dat jullie boos zijn. Het is nu aan mij om jullie vertrouwen te herstellen en ik ga mijn best doen om elke dag betrokkenheid te tonen op de training en bij wedstrijden."

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

"Aan de manager, mijn teamgenoten en het bestuur heb ik gezegd dat het niet het goede moment was", vervolgt Lukaku zijn boodschap. "Vanaf hier wil ik verder en ervoor zorgen dat we wedstrijden gaan winnen, waarin ik op de best mogelijke manier presteer." Lukaku was voor het afgelopen Premier League-duel met Liverpool (2-2) disciplinair geschorst vanwege zijn uitspraken, maar kwam in de twee wedstrijden daarvoor (tegen Aston Villa en Brighton & Hove Albion) nog 'gewoon' tot scoren. Lukaku zal terugkeren in de wedstrijdselectie van Chelsea voor het EFL Cup-duel van woensdag tegen Tottenham Hotspur, zo maakte Tuchel dinsdag bekend.

Lukaku, die afgelopen zomer voor 115 miljoen euro de overstap maakte van Internazionale, deed in het interview veel stof opwaaien door zich negatief uit te spreken over Tuchels spelsysteem. Ook gaf hij aan dat hij afgelopen zomer niet zou zijn teruggekeerd bij Chelsea als Inter zijn contract had verlengd. Bij Sky Sports haalden analisten Gary Neville en Graeme Souness hierom al fel uit naar de spits; trainer Tuchel gaf aan aan 'niet blij te zijn' met de uitspraken. Roman Abramovich, de steenrijke eigenaar van Chelsea, schaarde zich al snel volledig achter de Duitse trainer. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica kreeg Lukaku een boete van 500.000 euro opgelegd, waarmee het incident - samen met de videoboodschap - lijkt afgedaan.