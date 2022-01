Zaakwaarnemer: Oussou Konan is vermoord door zijn eigen neef

Dinsdag, 4 januari 2022 om 16:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:07

De Ivoriaanse voetballer Oussou Konan is op 32-jarige leeftijd overleden. In zijn thuisstad Yopougon in Ivoorkust is een voedselvergiftiging de spits fataal geworden. Konan overleed op maandag en is volgens zijn zaakwaarnemer Nguyen Minh Chau vermoord door een neef, die de wijn van Konan vergiftigd zou hebben. Het motief daarvoor is onduidelijk.

Konan sloot zich in januari 2021 aan bij Nam Dinh in Vietnam, maar het seizoen werd vanwege oplopende coronabesmettingen voortijdig beëindigd. In september stapte hij over naar Al-Bukiryah in de derde divisie van Saudi-Arabië. Hij had nog wel een Vietnamese zaakwaarnemer, Minh Chau, die met de beschuldigende vinger wijst naar een neef van Konan. "Voormalig Nam Dinh-aanvaller Oussou Konan is vermoord door zijn neef in zijn geboortestad in Ivoorkust op 3 januari, om 14.00 uur Vietnamese tijd", schrijft hij in een statement.

"Na de eerste seizoenshelft besloot Konan terug te keren naar zijn geboortestad om de feestdagen met zijn familie door te brengen, maar daar kreeg hij te maken met rampspoed", aldus de zaakwaarnemer, die Konan een 'zeer getalenteerde spits' noemt. "Ik heb de kans gekregen een band met hem te vormen. Moge hij rusten in vrede." In een reactie aan media in Vietnam vertelt Minh Chau dat hij dinsdagochtend hoorde over het overlijden van Konan.

"Ik heb gisteren nog een goed gesprek gehad met Konan. Ik vloog vanochtend van Ho Chi Minhstad naar Hanoi voor een vriendschappelijk toernooi voorafgaand aan het nieuwe seizoen in Vietnam. Toen ik na aankomst mijn telefoon aanzette, had ik veel gemiste telefoontjes van het nummer van Konan. Dat vond ik apart, want hij belt me nooit zo vaak achter elkaar. Toen ik terugbelde, kreeg ik zijn vrouw huilend aan de lijn. Ze zei dat haar man gisteren is vermoord. Zijn neef zou dat hebben gedaan door vergif in zijn wijnglas te doen."

Konan speelde in zijn loopbaan voor zestien verschillende clubs, waaronder enkele in Europa. Zo stond hij in 2013 onder contract bij Gaziantep in Turkije en speelde hij in 2014 voor HJK uit Finland. In het seizoen 2019/20 speelde Konan nog achttien wedstrijden voor het Zwitserse Stade Lausanne.