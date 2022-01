Sevilla profiteert van misstap Real Madrid en brengt titelstrijd tot leven

Maandag, 3 januari 2022 om 23:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:26

Sevilla heeft maandagavond optimaal geprofiteerd van de misstap van koploper Real Madrid van afgelopen zondag. De huidige nummer twee in Laliga zegevierde op bezoek bij degradatiekandidaat Cádiz (0-1), met een hoofdrol na rust voor de trefzekere Lucas Ocampos. Door het belangrijke doelpunt van de Argentijnse vleugelaanvaller is de achterstand op koploper Real Madrid teruggebracht tot vijf punten: 46 om 41. Sevilla heeft echter nog een wedstrijd tegoed, waardoor de spanning terug lijkt te zijn in LaLiga. Real verloor zondag met 1-0 van Getafe.

De supporters van Sevilla moesten geduld hebben tijdens de uitwedstrijd tegen het stugge Cádiz, dat als nummer negentien serieus rekening moet houden met degradatie. Ivan Rakitic probeerde de gehele eerste helft gaatjes te vinden in de hechte defensie van de thuisclub, maar het leverde geen voorsprong op voor de titelkandidaat uit Sevilla. Onder meer Ocampos en Papu Gómez probeerden het met afstandsschoten, maar daarmee werd de ban niet gebroken. Het op de counter loerende Cádiz wist zonder kleerscheuren het rustsignaal te bereiken.

Goooooaaal Sevilla! ?? We hebben er even op moeten wachten, maar daar is dan de openingstreffer van Los Nervionenses ? Lucas Ocampos breekt de ban! ??#ZiggoSport #LaLiga #CadizSevilla pic.twitter.com/0UMBl3SoAT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 3, 2022

Karim Rekik begon op de bank bij Sevilla, maar tien minuten na de hervatting loste de verdediger de kort voor de defensie opererende Fernando Reges af. Nemanja Gudelj speelde overigens negentig minuten aan de rechterkant van een driemansverdediging. Enkele minuten na de entree van de Nederlander wist Sevilla eindelijk het net te vinden. Uit een hoekschop kwam de bal uiteindelijk via Rakitic terecht bij Iván Romero, die in het strafschopgebied slim Ocampos wist aan te spelen. De Argentijn dacht niet na en knalde vanaf links via de binnenkant van de paal raak: 0-1. Doelman Jeremías Ledesma raakte de bal nog aan, maar dat was niet voldoende. De ontlading bij spelers, technische staf en de meegereisde supporters van Sevilla was zeer groot.

Aangever Romero werd twintig minuten voor het einde afgelost door Munir El Haddadi. Een minuut later zag Marcos Acuña zijn inzet over het doel verdwijnen. In de laatste vijf minuten lieten Rakitic en El Haddadi mogelijkheden onbenut om de minieme voorsprong te verdubbelen, maar dat kwam Sevilla niet duur te staan. In de slotminuut stuurde Rekik Ocampos nog weg, maar de matchwinner werd teruggefloten wegens buitenspel. Sevilla hield vrij gemakkelijk stand en nadert Real dus tot vijf punten, met een duel minder gespeeld in LaLiga. Er is weinig tijd om de overwinning te vieren, want donderdag wacht het bezoek aan Real Zaragoza in de achtste finale van de Copa del Rey.