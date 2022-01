Letsch wil ‘zeer interessante speler’ van Ajax zo snel mogelijk inlijven

Maandag, 3 januari 2022 om 21:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:56

Danilo kan zijn carrière vervolgen bij Vitesse, zo meldt De Gelderlander. De 22-jarige spits van Ajax beschikt over een aflopend contract en wordt door Thomas Letsch beschouwd als 'een zeer interessante speler'. Vitesse wil zo snel mogelijk een extra aanvaller aantrekken en gaat zich mogelijk melden in Amsterdam om Danilo per direct over te nemen. Ook in het buitenland wordt rondgekeken naar opties.

Vitesse is momenteel in Portugal op trainingskamp en hoopt zo snel mogelijk een nieuwe spits te verwelkomen. "Elke training telt, ook voor een nieuwe aanvaller", zegt Letsch tegenover de regionale krant. De Duitse trainer zag met Julian von Moos (terug naar FC Basel) en Oussama Darfalou (verhuurd aan PEC Zwolle) twee aanvallende opties verdwijnen.

Danilo kan dus transfervrij ingelijfd worden, maar Vitesse wil de Braziliaan per direct binnenhalen. Ajax huurde met Brian Brobbey zelf een nieuwe spits en lijkt daarom niet onwelwillend tegenover het vertrek van Danilo te staan. De vraagprijs voor de spits, die vorig seizoen op huurbasis succesvol was bij FC Twente, is niet bekend. Danilo kwam dit seizoen tien keer uit voor Ajax 1 en produceerde daarin 4 goals en 1 assist.

Letsch ziet de tweede seizoenshelft, waarin Vitesse op drie fronten actief zal zijn, met vertrouwen tegemoet. "We hebben veel aanvallend potentieel, maar moeten er echt een spits bij hebben", aldus de oefenmeester. "Ons programma is loodzwaar. We hebben in de eerste seizoenshelft gezien dat een volle kalender energie vreet."