Tienertalenten mogen zich van Schmidt laten zien op trainingskamp van PSV

Zondag, 2 januari 2022 om 20:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:57

De achttienjarige talenten Johan Bakayoko en Jenson Seelt krijgen van Roger Schmidt de kans om zich te laten zien op het trainingskamp van PSV komende week in Spanje, zo weet het Eindhovens Dagblad. De Duitse oefenmeester meldde eerder al dat spits Fodé Fofana (19) ook mee zal gaan. De verwachting is dat Schmidt maandag zijn gehele selectie bekendmaakt.

Bakayoko wordt bij PSV al langere tijd gezien als grote belofte. De rechtsbuiten kwam dit seizoen in achttien Keuken Kampioen-duels tot zes goals en vijf assists en wacht nog op zijn debuut in de Eredivisie. Hans Kraay junior stak vorige maand al de loftrompet over de jonge Belg. Dee analist liet in Goedemorgen Eredivisie weten dat Bakayoko bijzonder veel weg heeft van Noni Madueke en er voor hem een mooie toekomst in het verschiet ligt. “Er komt er eentje aan, Johan Bakayoko”, zei de analist, toen hij beelden van de rappe buitenspeler liet zien.

“Daar zit zoveel Madueke in”, vervolgde Kraay jr. “Die strafschop schiet hij helemaal niet goed in, maar wat hij laat zien is zo mooi. Zij hebben een pareltje in huis. Hij speelde zoals Madueke tegen Ajax speelde in de Johan Cruijff Schaal. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit geen héle goede speler wordt. Het is ook zo'n ontzettend leuke jongen.” Naast Bakayoko krijgt ook Seelt van Schmidt de kans om zich op het trainingskamp te laten zien. De verdediger zat net als zijn Belgische ploeggenoot al één keer bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht, maar wacht ook nog op zijn debuut. Het Eindhovens Dagblad sluit niet uit dat er nog meer talenten geselecteerd worden voor het trainingskamp.

Bakayoko is sinds de zomer van 2019 actief in de jeugdopleiding van PSV. De Eindhovenaren plukten hem weg bij Anderlecht, waar hij de eerste jaren van zijn jeugdopleiding genoot. De achttienjarige Belg maakte vorig seizoen zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong PSV en zette halverwege september zijn handtekening onder een contract tot medio 2025. Zijn eerste treffer in Eindhovense dienst maakte hij in september tegen Jong Ajax. Jensen Seelt maakte dit seizoen de overstap van PSV onder 18 naar het beloftenteam. De verdediger kwam in veertien optredens tot één goal en één assist en ligt nog tot medio 204 onder contract.