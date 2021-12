Tottenham Hotspur wil ‘de president’ met lucratief aanbod weglokken bij Milan

Vrijdag, 31 december 2021 om 17:25 • Dominic Mostert

Tottenham Hotspur gaat Franck Kessié binnenkort een 'lucratief aanbod' doen, meldt ESPN vrijdagmiddag. De middenvelder van AC Milan beschikt over een aflopend contract en mag vanaf zaterdag, het begin van het nieuwe kalenderjaar, onderhandelen met geïnteresseerde clubs. Tottenham hoopt Kessié ertoe te bewegen een voorcontract te tekenen, zodat hij in de zomer transfervrij kan worden overgenomen van Milan.

Afgelopen zomer hengelde Tottenham al naar Kessié en eerder deze week schreef the Express nog over de hernieuwde belangstelling. De krant hield nog een slag om de arm: de hoogte van het aanbod voor de 25-jarige Ivoriaan zou afhangen van de vraag of minstens één grootverdiener volgende maand vertrekt. Voor de komst van Kessié moet immers het nodige geld worden vrijgemaakt. In september weigerde hij nog een aanbod van Milan om zijn contract te verlengen tegen een jaarsalaris van 6,5 miljoen euro; destijds meldde La Gazzetta dello Sport dat Kessié jaarlijks 8 miljoen euro wil verdienen.

De Italiaanse sportkrant bracht toen naar buiten dat Liverpool, Tottenham Hotspur, Juventus en Paris Saint-Germain de situatie nauwgezet volgen. Er is echter ook nog altijd een kans dat Kessié besluit om langer in het San Siro te blijven In juli zei de middenvelder nog dat hij geen intentie heeft om te vertrekken. "Ik wil hier voor eeuwig blijven", gaf hij zelfs aan. "De club heeft altijd geweten dat ik hier wil blijven. We hebben een fantastische spelersgroep. We willen de naam waarmaken die Milan in Europa heeft." Milan wil na Gianluigi Donnarumma en Hakan Çalhanoglu niet weer een sterspeler transfervrij laten gaan.

Een week voor het verstrijken van de zomerse transferdeadline meldde Calciomercato overigens dat Kessié een kans heeft afwees om naar Tottenham te gaan, ondanks dat Milan bereid was te luisteren naar de aanbieding vanuit Engeland. Nu lijken de Londenaren dus terug te keren voor de middenvelder, die in 2017 overkwam van Atalanta en sindsdien 205 officiële wedstrijden voor Milan, waarin hij 35 keer scoorde. Kessié wordt door zijn ploeggenoten en de fans van Milan liefkozend 'de president' genoemd, omdat hij bekendstaat als een leidinggevend figuur in de kleedkamer. In de zomer viel de naam van Kessié als mogelijke nieuwe aanvoerder, maar de keuze viel op Simon Kjaer. "Ik geniet ervan als de fans zingen 'Er is maar één aanvoerder!' Ik wil hier mijn hele voetballeven doorbrengen", zei Kessié in juli.