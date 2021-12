Barcelona aast nu op deal zónder Memphis Depay

Bayern München is akkoord met Venezia over de definitieve overgang van Mickaël Cuisance. De Franse middenvelder kon ook naar CSKA Moskou, maar verkiest een avontuur bij de huidige nummer zestien van de Serie A. (Sky Italia)

Arsenal kijkt na de afwijzing van Dusan Vlahovic naar Alexander Isak (Real Sociedad) en Jonathan David (Lille OSC). The Gunners hebben een spits nodig, want Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang zijn na dit seizoen waarschijnlijk weg. (The Athletic)