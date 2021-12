SC Cambuur gaat liggen voor oproep van mogelijke Afrika Cup-debutant

Donderdag, 30 december 2021 om 11:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:50

SC Cambuur wil David Sambissa niet naar de Afrika Cup laten gaan, zo is donderdag duidelijk geworden. De aanvaller is opgeroepen voor Gabon, maar volgens de Friese club is hij nog herstellende van een blessure. Naast Sambissa heeft ook Issa Kallon (Sierra Leone) een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het eindtoernooi. Clubs in de Eredivisie moeten Afrikaanse spelers afstaan aan de Afrika Cup.

Cambuur meldt op de clubwebsite dat ‘nog maar sterk de vraag’ is of Sambissa in actie gaat komen op de Afrika Cup. De club heeft zijn oproep geweigerd, aangezien de aanvaller kampt met (de naweeën van) een blessure opgelopen in het thuisduel tegen FC Utrecht (2-1 winst). Cambuur laat weten dat Sambissa momenteel nog geen individuele training heeft afgewerkt en ook nog niet met groepssessies heeft meegedaan.

???????? ???????? ???????????? en ?????????? ???????????????? zijn opgeroepen voor de Afrika Cup, die vanaf 9 januari wordt afgewerkt in Kameroen. — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) December 30, 2021

Er bestaat echter een kans dat Sambissa gewoon in actie komt op de Afrika Cup. De FIFA-reglementen schrijven voor dat de Gabonese Bond hem mag oproepen om zelf een diagnose te stellen. Gabon wacht op de Afrika Cup groepwedstrijden tegen de Comoren, Ghana en Marokko. Kallon, die van Cambuur wel groen licht heeft gekregen, neemt het met Sierra Leone in de poulefase op tegen Algerije, Ivoorkust en Equatoriaal-Guinea.

De Afrika Cup begint op 9 januari met de ontmoeting tussen Kameroen en Burkina Faso. De finale staat gepland voor 6 februari. Vanwege de omicronvariant was er de afgelopen weken bij de deelnemende landen de nodige onzekerheid. Desondanks werd vorige week ruim voor de start van het toernooi besloten om gewoon de duels te laten afwerken. Niet alleen Cambuur moet in de Eredivisie Afrikaanse spelers afstaan. Ajax is Sébastien Haller (Ivoorkust), André Onana (Kameroen), Noussair Mazraoui (Marokko) en Mohammed Kudus (Ghana) waarschijnlijk minstens een maand kwijt. Onana is al opgenomen in de definitieve selectie van Kameroen. PSV heeft met Ibrahim Sangaré (Ivoorkust) ook een international die in januari hoogstwaarschijnlijk zal afreizen.