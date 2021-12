‘Bayern, Barça en Juventus verdringen zich voor transfervrije deal’

Denis Zakaria is bezig aan zijn laatste maanden als speler van Borussia Mönchengladbach. De huidige nummer veertien in de Bundesliga onthult woensdag dat de 25-jarige verdedigende middenvelder zijn aflopende contract bij de Duitse club niet wenst te verlengen. Zakaria is na Matthias Ginter de tweede speler die Gladbach wil verlaten na dit seizoen. De verdediger, die ook vastligt tot medio 2022, gaf dinsdag via Instagram te kennen toe te zijn aan een nieuwe uitdaging elders.

Na vijf seizoenen wil Zakaria na deze jaargang van club wisselen. Technisch directeur Max Eberl wist overigens al langer van de vertrekplannen van Ginter. "Ik heb voor de kerstdagen contact gehad met zijn zaakwaarnemer om te zeggen dat we al van plan waren om zonder hem aan de selectie voor volgend seizoen te werken. We weten nu op welke spelers we volgend jaar kunnen rekenen en welke spelers juist niet. Dat geeft de nodige duidelijkheid voor de tweede helft van dit seizoen, dat was voor ons het allerbelangrijkste."

Decisions have been made regarding @MatzeGinter and @Deniszakaria8's expiring contracts, with both confirming their intention to leave Borussia in the summer ?? https://t.co/D4wO5FaCYY#DieFohlen pic.twitter.com/wO1uOXTTdv — Gladbach (@borussia_en) December 29, 2021

Ondertussen blijft de interesse in Zakaria onverminderd groot. Transferexpert Fabrizio Romano weet te melden dat Bayern München, Barcelona, Juventus en twee niet nader genoemde Engelse clubs reeds contact hebben opgenomen met het management van de 40-voudig international van Zwitserland. Ondanks de belangstelling vanuit de verschillende Europese topcompetities is door het kamp-Zakaria nog met geen enkele club een akkoord gesloten voor volgend seizoen. Diverse Engelse media weten overigens te melden dat de controleur ook op het lijstje staat van Liverpool en Manchester United.

Zakaria wordt al langer in verband gebracht met de stap naar een Europese topclub. De verdedigend ingestelde middenvelder maakte faam met zijn optredens voor Gladbach in de Bundesliga en Europa League. Sinds zijn entree bij die Fohlen in 2017 kwam Zakaria tot 14 wedstrijden in het shirt van Gladbach in alle competities. Hij mag vanwege zijn aflopende verbintenis vanaf 1 januari praten met andere clubs.