Ajax stuurde direct appje: ‘Ik had nooit verwacht voor Ajax te werken’

Dinsdag, 28 december 2021 om 15:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:29

Dolf Roks had nooit verwacht voor Ajax te werken. De voormalig hoofd jeugdopleiding van Sparta Rotterdam werd begin oktober op non-actief gesteld op Het Kasteel en kreeg direct een appje vanuit Amsterdam om een oriënterend gesprek aan te gaan. Het was voor Roks uiteindelijk geen moeilijke keuze om zijn jawoord te geven aan Ajax en in de jeugdopleiding te gaan werken.

Roks werd bij Sparta wegens een meningsverschil met technisch directeur Henk van Stee op straat gezet. “Toen naar buiten kwam dat ik in Rotterdam was ontslagen, was er al gelijk een appje vanuit Amsterdam met de uitnodiging om een bakje koffie te drinken”, vertelt Roks aan RTV Rijnmond. “Daar was ik wel verbaasd over. Ik heb het toch gedaan, want ik heb het enorm naar mijn zin in de voetballerij. Het is mijn passie. Dus reed ik een week later naar Amsterdam, ze wilden me naar binnen trekken. Er waren ondertussen wel wat andere telefoontjes geweest, maar de keuze was niet moeilijk.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Roks laat weten in zijn jongere jaren in Zeeland opgegroeid te zijn als ‘echte Ajacied’. “Dat kwam door het team met Johan Cruijff dat in 1971, 1972 en 1973 de Europa cup 1 won”, zegt hij. “Als je dan in 1986 bij Sparta terecht komt, dan wordt dat jouw club en wil je dat het eerste elftal wint. Dan wordt het gevoel voor Ajax uiteraard wat minder. Ik had ook nooit verwacht ooit voor Ajax te werken. Ik had verwacht tot m’n 67ste (de pensioenleeftijd, red.) bij Sparta te blijven.”

Eind november vond Roks in Ajax zijn nieuwe werkgever. “Ik werk nu voor de Ajax Coaching Academy (ACA)”, legt Roks uit. "Dat betekent dat je de kennis van Ajax bij andere clubs probeert te brengen, dat daardoor een uitwisseling van kennis ontstaat. In mijn rol als hoofd jeugdopleiding bij Sparta had ik al langer contact met Ajax en met Marc Overmars in het bijzonder”, refereert Roks aan het samenwerkingsverband dat de twee clubs in 2018 met elkaar sloten.