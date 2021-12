Franse bond zet Olympique Lyon en Peter Bosz uit bekertoernooi

Maandag, 27 december 2021 om 17:10 • Laatste update: 17:39

Olympique Lyon en Paris FC zijn uit het toernooi om de Coupe de France gezet. De tuchtcommissie van de Franse voetbalbond (FFF) straft de club van trainer Peter Bosz en de club uit Parijs naar aanleiding van de recente ongeregeldheden in de bekerwedstrijd. Lyon moet daarnaast een boete betalen van 50.000 euro en mag de rest van dit seizoen geen fans meenemen naar uitwedstrijden.

Het ging op 17 december mis in de rust van de bekerwedstrijd in het Stade Charléty, bij een stand van 1-1. Terwijl beide ploegen in de kleedkamer zaten, zochten fans van Paris FC en Olympique Lyon de confrontatie met elkaar, waarna een aanhanger van Lyon met vuurwerk gooide naar een vak met supporters van de thuisploeg. Vervolgens liep het helemaal uit de hand.

Er braken gevechten uit op de tribunes en honderden toeschouwers stormden het veld op om aan de knokpartijen te ontkomen en de taferelen te filmen. De politie moest eraan te pas komen om de orde te herstellen. Daarbij werden rake klappen uitgedeeld. Scheidsrechter Jérémy Stinat besloot de wedstrijd daarop niet meer te hervatten. OGC Nice, dat de winnaar van het treffen zou treffen in de volgende ronde, is door de beslissing van de FFF automatisch door naar de achtste finales van het bekertoernooi.

Lyon riskeert ook uitsluiting van de volgende editie van de Coupe de France als er zich dit seizoen nieuwe ongeregeldheden voordoen in de Ligue 1. Paris FC krijgt een boete van 10.000 euro en mag vijf wedstrijden geen fans ontvangen in het eigen stadion. Het bekertoernooi was voor les Gones een goede mogelijkheid om zich alsnog te plaatsen voor Europees voetbal. Via de competitie lijkt dat een moeilijk verhaal te gaan worden. De ploeg van Bosz staat halverwege het seizoen op een teleurstellende dertiende plaats met slechts 24 punten na 18 wedstrijden.

Het was al de tweede keer dit seizoen dat een wedstrijd van Lyon werd gestaakt vanwege supportersgeweld. Eerder deze voetbaljaargang werd Olympique Marseille-aanvoerder Dimitri Payet bekogeld met een flesje water en ontstonden er ook al ongeregeldheden. Lyon kreeg daarop één punt in mindering. In afwachting van de straf moest Bosz ook enkele thuisduels in een leeg stadion coachen en het duel met Marseille moet ook nog volledig over. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.