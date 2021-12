‘Youssoufa Moukoko voert gesprek over switch in interlandcarrière’

Vrijdag, 24 december 2021 om 13:29 • Chris Meijer

Youssoufa Moukoko praat vrijdag over een mogelijke interlandcarrière voor Kameroen. Le Journal du Cameroun meldt dat de zeventienjarige aanvaller van Borussia Dortmund op het Ministerie van Sport in gesprek zal gaan met een afvaardiging van de voetbalbond van Kameroen, bestaande uit bondsvoorzitter Samuel Eto’o en minister Narcisse Mouelle Kombi. Zij hopen Moukoko te overtuigen om voor Kameroen te kiezen.

Moukoko werd geboren in de Kameroense hoofdstad Yaoundé en groeide daar aanvankelijk op bij zijn grootouders. Zijn vader werkte al langer in Duitsland en haalde Moukoko op tienjarige leeftijd naar Hamburg. Moukoko kwam daar aanvankelijk in de jeugdopleiding van FC St. Pauli terecht, waar hij na twee seizoenen werd weggekaapt door Borussia Dortmund. Bij die Borussen maakte Moukoko grote indruk met zijn doelpuntenproductie in (veel) hogere leeftijdscategorieën, waardoor hij op zijn veertiende al een sponsorcontract bij Nike tekende ter waarde van tien miljoen euro.

Vorig seizoen werd Moukoko tijdens het duel tussen Hertha BSC en Borussia Dortmund (2-5) de jongste debutant in de clubgeschiedenis, toen hij een dag na zijn zestiende verjaardag zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht speelde. Zeventien dagen later werd Moukoko de jongste speler ooit in de Champions League, door met zestien jaar en achttien dagen als invaller in het veld te komen tegen Zenit Sint-Petersburg. Inmiddels heeft Moukoko 24 wedstrijden in de hoofdmacht van Borussia Dortmund achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 1 assist.

Het aantal optredens van Moukoko is dit seizoen nog relatief beperkt gebleven, doordat hij de afgelopen weken kampte met een spierblessure. De voetbalbond van Kameroen hoopt Moukoko echter nog voor de Afrika Cup - die het land tussen 9 januari en 6 februari 2022 organiseert - over te halen om een switch in zijn interlandcarrière te maken, al is het voorlopig de vraag of hij tijdig fit zou zijn voor dit toernooi. Er wordt in ieder geval zwaar geschut ingezet om Moukoko te overtuigen.

Moukoko gaat vrijdag in gesprek met Eto’o, de voorzitter van de Kameroense voetbalbond, en Kombi, de minister van Sport in het Afrikaanse land. Hij is overigens in Kameroen voor familiebezoek. De aanvaller speelt sinds 2017 jeugdinterlands voor Duitsland, het meest recent voor de Onder 21 van die Mannschaft. Moukoko was in september nog basisspeler in de EK-kwalificatiewedstrijden van Jong Duitsland tegen Jong San Marino (0-6 zege, twee goals) en Jong Letland (1-3 zege, één goal).