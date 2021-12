Napoli pijnlijk onderuit in eigen huis; zes treffers bij AC Milan

Napoli heeft zich woensdagavond geblameerd in de Serie A. In eigen huis kreeg de ploeg van trainer Luciano Spalletti visite van Spezia, dat met 0-1 te sterk was. Het was de vierde keer in de afgelopen vijf Serie A-duels dat de Napolitanen niet wisten te winnen. Tegelijkertijd deed AC Milan uitstekende zaken op bezoek bij Empoli. I Rossoneri wonnen overtuigend met 2-4. Internazionale, 46 punten, gaat de winterstop in als lijstaanvoerder, gevolgd door AC Milan (42) en Napoli (39).

Napoli - Spezia 0-1

Napoli beleefde een uiterst ongelukkige avond in het Stadio Diego Armando Maradona, waar men, ondanks het forse veldoverwicht, in de 37ste speelminuut op achterstand kwam. Simone Bastoni bezorgde een indraaiende vrije trap in het strafschopgebied. Juan Jesus trachtte de bal tot een corner te verwerken, maar in plaats daarvan kopte hij het leer in eigen doel: 0-1. De druk op het doel van Spezia werd in het tweede bedrijf verder opgevoerd, al leverde de aanvalslust van Napoli geen geldige treffer op. Hirving Lozano dacht vijf minuten na rust te scoren op aangeven van Matteo Politano, die echter buitenspel bleek te staan in de opbouw naar de gelijkmaker. Ook een doelpunt van Andrea Petagna werd afgekeurd. De vervanger van Dries Mertens maakte een duwfout net voordat hij binnenknikte. Napoli kwam de klap uit de eerste uiteindelijk niet meer te boven. Bij Spezia moest doelman Jeroen Zoet zoals gebruikelijk genoegen nemen met een plek op de bank.

Napoli ziet er niet lekker in! ?? De voormalig koploper van de Serie A heeft al drie wedstrijden op rij verloren en staat opnieuw op achterstand tegen laagvlieger Spezia ??#ZiggoSport #NapoliSpezia #Switch pic.twitter.com/jjuQEBKcAm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 22, 2021

Empoli - AC Milan 1-4

De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door Empoli. In de tweede speelminuut

Nedim Bajrami hoopte zijn ploeg meteen een verrassende voorsprong te bezorgen, maar zijn poging vanaf de rand van het zestienmetergebied ging rakelings naast de kruising. AC Milan sprong wél zorgvuldig om met zijn eerste mogelijkheid. Alexis Saelemaekers zette voor op Olivier Giroud, die de bal, terwijl hij met zijn rug naar het doel stond, klaarlegde voor Franck Kessié. De middenvelder schoot onberispelijk binnen: 0-1. De thuisploeg toonde veerkracht en kwam zes minuten later op gelijke hoogte.

In een vergeefse poging het leer uit de eigen zestien te werken, speelde Kessié de gretige Bajrami aan. De aanvaller nam de bal ineens uit de lucht en passeerde doelman Mike Maignan: 1-1. Kessié maakte zijn onfortuinlijke moment op slag van het rustsignaal goed. De Ivoriaan werd in het strafschopgebied aangespeeld door Saelemaekers, waarna hij met links uithaalde en doelman Guglielmo Vicario poortte: 1-2. Nadien kwam de Milanese zege nog wel in gevaar, maar men gaf de voorsprong niet meer uit handen. Na ruim een uur spelen zorgde Alessandro Florenzi voor de bevrijdende 1-3. De muur van Empoli stond niet goed gepositioneerd, waardoor de rechtsback uit de vrije trap ineens kon binnenschieten. Theo Hernández tekende met een fraaie volley in de 69ste minuut zelfs de 1-4 aan. Toch werd het slotakkoord gespeeld door Empoli, dat op 2-4 kwam dankzij een benutte strafschop van Andrea Pinamonti.