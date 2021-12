Henk Fraser hinkt op twee gedachtes: ‘Ik misgun niemand iets, maar...’

Woensdag, 22 december 2021 om 18:57 • Dominic Mostert

Henk Fraser hoopt niet op een succesvolle editie van de Afrika Cup voor Nigeria. De trainer van Sparta Rotterdam moet Maduka Okoye missen gedurende de deelname van the Super Eagles. Waar Okoye hoopt het toernooi te winnen, vindt Fraser het prima als de ploeg in een vroeg stadium wordt uitgeschakeld of als Okoye zelf besluit voortijdig terug te keren naar Nederland, vertelt hij met een kleine glimlach aan RTV Rijnmond.

"Ik misgun niemand iets", opent Fraser voorzichtig. Hij blikt alvast vooruit op 6 februari, de dag waarop de finale van de Afrika Cup wordt gespeeld én de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam op het programma staat in De Kuip. "Maar ik heb begrepen dat de finale en de derby op dezelfde datum vallen. Dus ik hoop voor hem dat hij erheen gaat, maar omdat hij zijn transfer vooral aan Sparta te danken heeft, vind ik dat hij na één ronde, of maximaal twee rondes lekker naar huis moet komen."

Fraser doelt op de overstap van Okoye naar Watford. Vanaf januari is de keeper officieel speler van de Premier League-club, die hem de rest van het seizoen nog verhuurt aan Sparta. Naar verluidt is een bedrag van zeven miljoen euro gemoeid met de transfer. Fraser begrijpt dat Okoye anders tegen de Afrika Cup-deelname aankijkt. "Ik denk dat iedereen voor zijn land zo goed mogelijk wil presteren. Hij heeft het goed naar zijn zin en wil op een goede manier weg. Ik denk dat Sparta veel heeft betekend voor hem. Voor hem is het een heel lastige, maar ik hoop uiteraard dat ik hem zo snel mogelijk terug heb."

Nigeria is ingedeeld in Groep D, samen met Egypte, Soudan en Guinee-Bissau. De eerste wedstrijd van Nigeria is op 11 januari tegen Egypte. "Ik denk en ik hoop dat ik naar de Afrika Cup ga. Door corona is het nog niet zeker, maar ik hoop dat het doorgaat", zegt Okoye zelf. "Ik heb één of twee dagen kerstvakantie en moet dan meteen naar Nigeria en Kameroen. Als klein kind keek ik altijd naar de Afrika Cup en steunde ik the Super Eagles Voor mij is het een droom, dus ik hoop dat het doorgaat."

Okoye is niet van plan om snel terug te keren. "Wij gaan naar de Afrika Cup om hem te winnen. Nigeria is een groot voetballand en we hebben een goed team. Ik weet zeker dat we daar hoge ogen kunnen gooien", aldus de sluitpost, die deze maand al drie wedstrijden miste door een schouderblessure. Tegen AZ (3-1 nederlaag) werd hij vervangen door Benjamin van Leer, maar in de daaropvolgende wedstrijden tegen sc Heerenveen (0-0) en Vitesse (2-1 nederlaag in de TOTO KNVB Beker) koos Fraser voor Tim Coremans. Zaterdag maakte Okoye zijn rentree onder de lat in de competitiewedstrijd tegen Vitesse (2-2).