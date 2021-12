Spektakelstuk tussen Tottenham Hotspur en Liverpool eindigt onbeslist

Zondag, 19 december 2021 om 19:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:30

Een spectaculaire ontmoeting tussen Tottenham Hotspur en Liverpool is zondagavond geëindigd zonder winnaar. Het werd 2-2 in Londen, waardoor Liverpool na acht opeenvolgende overwinningen op rij in officiële wedstrijden weer eens averij opliep. The Reds staan op de tweede plaats, met een achterstand van drie punten op koploper Manchester City. Tottenham staat zevende, maar heeft vanwege een corona-uitbraak nog wedstrijden tegoed ten opzichte van de concurrentie.

Liverpool moest het stellen zonder Virgil van Dijk en Fabinho, die besmet zijn met het coronavirus, terwijl ook Thiago Alcántara en Jordan Henderson er niet bij waren. Bij Alcántara was mogelijk ook sprake van een positieve test, al is daar geen duidelijkheid over. Jürgen Klopp ruimde op het middenveld een basisplaats in voor de negentienjarige Tyler Morton, die slechts één invalbeurt in de Premier League op zijn naam had staan. Liverpool begon fel aan de wedstrijd en stichtte gevaar met een kopbal van Andy Robertson en een poeier van Trent Alexander-Arnold, maar na twaalf minuten opende Tottenham de score.

Harry Winks veroverde de bal op het middenveld met een scherpe tackle, waarna de thuisploeg kon aanvallen. Tanguy Ndombele bereikte Harry Kane, die diagonaal raak schoot in de linkerhoek. Het tempo bleef vervolgens moordend en Tottenham miste diverse kansen om de score verder uit te breiden. Na voorbereidend werk van Kane schoot Heung-Min Son naast; doelman Alisson Becker voorkwam met de vingertoppen dat Dele Alli er 2-0 van maakte uit een vrije schietkans. Liverpool liet zich echter niet onbetuigd en kwam tien minuten voor de pauze zelfs op gelijke hoogte na een harde kopbal van Diogo Jota.

De spits werd in het strafschopgebied gevonden door Robertson, die de bal zelf had veroverd aan de flank en een afgemeten voorzet afleverde. Kort voor de pauze kon Alexander-Arnold er 2-1 van maken, maar Lloris greep succesvol in met de voeten. Een duw van Emerson Royal tegen Jota in het strafschopgebied leverde bovendien geen penalty op voor Liverpool, waardoor het voor de rust bij 1-1 bleef. De tweede helft begon met een gevaarlijke kopbal van Jota en een door Alisson gepareerd schot van Kane. In de tweede helft was de amusementswaarde opnieuw hoog en viel opnieuw aan beide kanten één goal.

Halverwege het tweede bedrijf zorgde Robertson voor de 2-1. Nadat een duwtje van Alexander-Arnold bij Alli niet werd bestraft in het eigen strafschopgebied, counterde Liverpool: Salah raakte de bal verkeerd met een kopbal, maar Robertson kon van dichtbij wel afronden. Tottenham was boos omdat Salah de bal tegen zijn arm kreeg, maar de treffer bleef staan. Enkele minuten later werd het 2-2: na een strakke pass van Ben Davies kwam Alisson zijn doel uit, maar hij miste de bal volledig, waardoor Son in een leeg doel kon afronden. Liverpool beëindigde de wedstrijd met tien man omdat Robertson na interventie van de VAR een rode kaart kreeg voor een tackle bij Emerson, maar met tien spelers hield Liverpool stand.