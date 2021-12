Dallinga behoedt Excelsior met 25ste treffer voor nederlaag tegen Dordrecht

Zaterdag, 18 december 2021 om 21:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:21

Excelsior heeft zaterdagavond in de Keuken Kampioen Divisie de punten gedeeld met FC Dordrecht. De hekkensluiter kwam na rust verrassend op voorsprong, waarna topscorer Thijs Dallinga in de slotfase vanaf elf meter een punt uit het vuur sleepte voor het elftal van trainer Marinus Dijkhuizen: 1-1. Voor de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie was het alweer zijn 25ste competitietreffer van het seizoen. Door het gelijkspel staat Excelsior op een tweede plaats met 42 punten uit 20 duels, terwijl Dordrecht hekkensluiter blijft met 11 punten uit 20 wedstrijden.

Dordrecht wist voorafgaand aan het duel dat het met name Dallinga in de gaten moest houden. De spits van de bezoekers was de laatste zeven competitiewedstrijden trefzeker en wist hierin in totaal dertien keer te scoren. Mede dankzij zijn 25 doelpunten zijn de Kralingers een serieuze titelkandidaat. In het eerste kwartier slaagde de thuisploeg erin om de doelpuntenmachine van scoren af te houden. Excelsior had het meeste de bal, maar voor beide doelen viel nog weinig gevaar te noteren.

Met veel geduld bleven de bezoekers een gaatje in de Dordtse defensie zoeken. Op aangeven van Siebe Horemans werd Dallinga na ruim een half uur spelen eindelijk eens in stelling gebracht. Zijn schot kon echter ternauwernood worden geblokt. Doelman Liam Bossin van Dordrecht moest vervolgens voor het eerst handelend optreden bij een kopbal van Mats Wieffer. Tegen de verhouding in kwamen de Schapekoppen na rust op voorsprong. Stijn Meijer stak Jacky Donker weg, die het sprintduel met Nikita Vlasenko won. Eén op één met de keeper schoot de aanvaller koelbloedig binnen: 1-0.

Excelsior leek geschrokken van de verrassende achterstand en had in de tweede helft aanzienlijk meer moeite met de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. Uit een counter werd Dordrecht opnieuw gevaarlijk via Mathis Suray. Ditmaal kon Van Gassel wel net keren. De bezoekers zetten in de slotfase aan en kregen uiteindelijk alsnog loon naar werken. Na een overtreding op Hugo Botermans legde scheidsrechter Ingmar Oostrom de bal op de stip. Vanaf elf meter tekende Dallinga voor zijn 25ste treffer in dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen: 1-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 20 13 6 1 23 45 2 Excelsior 20 13 3 4 22 42 3 FC Emmen 20 12 3 5 15 39 4 ADO Den Haag 20 14 2 4 24 38 5 Jong Ajax 19 11 3 5 13 36 6 De Graafschap 19 10 3 6 8 33 7 Roda JC Kerkrade 20 8 7 5 10 31 8 FC Eindhoven 20 9 4 7 6 31 9 NAC Breda 20 7 6 7 5 27 10 FC Den Bosch 19 8 1 10 -12 25 11 Jong PSV 20 6 5 9 -3 23 12 VVV-Venlo 20 7 2 11 -5 23 13 MVV Maastricht 20 7 2 11 -18 23 14 Jong FC Utrecht 19 6 4 9 -7 22 15 Jong AZ 19 6 3 10 -6 21 16 Telstar 20 4 8 8 -17 20 17 Helmond Sport 19 5 4 10 -12 19 18 TOP Oss 20 4 6 10 -10 18 19 Almere City FC 20 4 5 11 -10 17 20 FC Dordrecht 20 2 5 13 -26 11