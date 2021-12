Misselijkmakend spandoek over kinderen van Berghuis doet de ronde

Zaterdag, 18 december 2021 om 14:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:49

Enkele supporters van Feyenoord hebben zaterdag een misselijkmakend spandoek getoond met betrekking tot de kinderen van Steven Berghuis. De aanvaller maakte afgelopen zomer de veelbesproken overgang van Feyenoord naar Ajax. Berghuis zal zondag voor de eerste keer, in het tenue van de Amsterdammers, terugkeren in De Kuip.

Op het spandoek staat de tekst: ‘Vandaag is rood, Lizzy en Joy bij Borsato op schoot’. Lizzy en Joy zijn de twee kinderen van de familie Berghuis. De laatste weken doen diverse geruchten over Marco Borsato de ronde. De zanger zou zich op verschillende momenten grensoverschrijdend hebben gedragen ten opzichte van minderjarige meisjes. Een nu 22-jarige vrouw deed deze week aangifte wegens ‘onzedelijke betastingen’. Borsato klaagde de vrouw op zijn beurt aan voor het doen van een valse aangifte, smaad, laster en het doen van een lasterlijke aanklacht.

De zomerse transfer van Berghuis wordt onder de aanhang van Feyenoord nog altijd gevoeld als clubverraad. Berghuis en zijn gezin waren sindsdien doelwit van allerhande beschimpingen en bedreigingen, zelfs met de dood. “Als je voor Ajax kiest, maakt dat veel los”, zegt Berghuis' zaakwaarnemer Guido Albers.

Albers blikte vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op de bewogen transfer van zijn cliënt van Feyenoord naar Ajax. “Zijn vader Frank keek naar het sportieve plaatje, ik naar het zakelijke. En er lag na het seizoen een aanbieding van Ajax op tafel. Steven wilde zo graag die Champions League in, verder komen bij Oranje. En op een gegeven moment hakte hij een knoop door.”

De woede die er loskwam bij de achterban van Feyenoord was ingecalculeerd, maar het ging toch allemaal een paar stapjes te ver. “Je houdt er rekening mee”, zegt Albers. “Maar we hebben toch aangifte gedaan, het ging echt te ver. Steven is ook nooit meer naar zijn huis in Rotterdam gegaan.” Berghuis deed in augustus, in samenspraak met Ajax en zijn management, aangifte van vele ernstige bedreigingen aan het adres van zijn gezin en hemzelf.

Zo was er een spandoek gemaakt met de naam van Berghuis onder de namen van de doodgeschoten Ajax-supporters Polletje en Peter R. de Vries. Op een graffititekening op een muur in Rotterdam werd hij afgebeeld met Jodenster en de tekst 'Joden lopen altijd weg'. Een deel van de bedreigers had het ook specifiek over 19 december, de dag dat de Klassieker Feyenoord - Ajax in De Kuip op het programma staat.