Feyenoord-fans zorgen voor vuurwerk tijdens laatste training voor Klassieker

Zaterdag, 18 december 2021 om 12:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:47

Enkele honderden supporters van Feyenoord hebben zaterdagochtend, daags voor de Klassieker tegen Ajax in De Kuip, rond Trainingscomplex 1908 met vuurwerk de spelers aangemoedigd. Traditiegetrouw bezoeken de fanatieke fans de laatste training voorafgaand aan de confrontatie tussen de aartsrivalen.

De fans, die het complex niet op mochten, hadden zich verzameld op de Buitendijk waar voor en tijdens de training vuurwerk en rookbommen werden afgestoken. Dat zorgde voor een enorme rookontwikkeling waarbij de kleuren rood en groen overheersten. Na de laatste aanmoedigende spreekkoren verlieten de fans de training.

Dit jaar staat er tijdens de klassieker meer op het spel dan in mei. Feyenoord doet nog vol mee voor het kampioenschap. Samen met Ajax staat de Rotterdamse club een punt achter koploper PSV. Arne Slot vindt dat Feyenoord zichzelf tekort doet als het zich voor het duel met Ajax in de underdogrol manoeuvreert. "Ja, zij winnen hun wedstrijden misschien gemakkelijker. Maar ik vind echt dat we onszelf tekort doen als we zeggen dat we de underdog zijn", zei de trainer van Feyenoord vrijdag.

"Wij hebben ook goede spelers. Bovendien hebben we ons zeventien speelrondes kunnen voorbereiden op dit duel." Slot maakte niet de indruk te vrezen voor Ajax, al gaf hij de Amsterdammers voorafgaand aan de Klassieker ook complimenten. "Dit is misschien wel het beste Ajax waartegen ik met mijn ploeg ooit heb moeten spelen. Ze spelen goed, mooi en aanvallend voetbal."

De Feyenoord-spelers hebben sowieso geen moeite om zichzelf te motiveren voor het duel, vertelde Slot. "Ja, Ajax zal hier gemotiveerd heen komen. Maar ook wij zijn tot op het bot gemotiveerd een goed resultaat te halen. Ook Ajax heeft zwakke plekken en daar gaan we proberen gebruik van te maken."