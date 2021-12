Ten Hag twijfelt: ‘Of hij De Klassieker haalt? Eerder niet dan wel, denk ik’

Donderdag, 16 december 2021 om 15:42 • Dominic Mostert

Erik ten Hag rekent niet op de aanwezigheid van Noussair Mazraoui in de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax van zondag. De rechtsback kampt met een blessure die hij vorige week dinsdag opliep in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal (4-2). Hij werd in de competitiewedstrijd tegen AZ (1-2 nederlaag) en het bekerduel met Barendrecht (4-0 zege) vervangen door Devyne Rensch.

“Ik heb ernstige twijfel. Hoe ik het op dit moment inschat: eerder niet dan wel”, zegt Ten Hag donderdagmiddag op de persconferentie over het meespelen van Mazraoui. Opnieuw is Rensch zijn aangewezen vervanger, al maakte de back geen sterke indruk tegen AZ. “Dat zie je wel vaker, een speler komt heel snel, dan wordt het even wat minder en nu is hij bezig om zich daaraan te ontworstelen. Zo'n wedstrijd van zondag kan helpen, om weer aan de goede kant van het proces te komen.”

De ontwikkeling van Rensch verloopt ‘wisselend’, merkt Ten Hag op. “Ik zag verbetering bij Rensch tegen Besiktas, Sporting Portugal en Willem II, toen hij erin kwam. Tegen AZ niet. Maar gisteravond voor wat het waard is, weer duidelijk wel. En ik zag gisteren weer dingen die ik vorig jaar ook bij hem zag. Dát is de Rensch die we graag willen zien, niet de behoudende Rensch die we tegen AZ hebben gezien.”

Rensch werd na zijn optreden tegen AZ bekritiseerd in Studio Voetbal. Rafael van der Vaart concludeerde dat het de back ontbrak aan ritme. "Hij was heel slordig, stond nooit open om naar Antony te spelen en gaf rare ballen. Echt nul vertrouwen", zei Van der Vaart. Ibrahim Afellay merkte hetzelfde op. "Antony was Rensch aan het sturen, waar hij naartoe moest lopen. In zo’n wedstrijd verwacht je dat zo’n jongen daar moeiteloos in meegaat, maar je kan hem niet kwalijk nemen dat het moeizaam ging. Rensch speelt weinig tot nooit."