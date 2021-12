FC Twente grijpt na beste start sinds 1999 vierde plaats in Eredivisie

Zondag, 12 december 2021 om 14:10 • Chris Meijer • Laatste update: 14:18

FC Twente is voorlopig de nieuwe nummer vier van de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans was zondagmiddag met 2-1 te sterk voor RKC Waalwijk, nadat er binnen vijf minuten al een 2-0 voorsprong op het scorebord stond door doelpunten van Ricky van Wolfswinkel en Michel Vlap. RKC, dat een kwartier voor tijd de gelijkmaker afgekeurd zag worden, blijft door de nipte nederlaag in De Grolsch Veste steken op de veertiende plaats in de Eredivisie.

De wedstrijd tussen Twente en RKC kende een spectaculair begin, want al na tien minuten stonden er drie doelpunten op het scorebord. Het duurde slechts twee minuten voor Ricky van Wolfswinkel de score opende. Via Michel Vlap, Virgil Misidjan, Dario Van den Buijs én Etienne Vaessen viel de bal voor de voeten van de spits, die het leer moeiteloos in het lege doel schoof. Drie minuten later was het andermaal raak voor de thuisploeg: Michal Sadílek vond Vlap binnen het strafschopgebied. Vlap kapte zijn opponent uit, vond de lange hoek en bracht Twente op de snelste 2-0 voorsprong sinds oktober 1999 (destijds tegen FC Den Bosch).

RKC liet zich niet volledig uit het veld slaan door de dramatische start, want de bezoekers slaagden er al snel in om terug te komen in de wedstrijd door een fraaie treffer van Jens Odgaard. Daarmee werd het treffen tussen Twente en RKC het eerste Eredivisie-duel sinds 15 februari 2015 (Cambuur - Heerenveen 2-1 na acht minuten) met drie doelpunten in de eerste tien minuten. De eerste helft had nog meer doelpunten kunnen opleveren, maar een poging van Vlap werd geblokt en de rebound van Misidjan ging naast.

Dat Twente de marge met 53 minuten op de klok niet verder opvoerde, was een klein wonder. Vaessen kopte de bal tegen Van Wolfswinkel aan, maar de spits kon de bal voor een leeg doel niet onder controle krijgen. De rebound van Misidjan werd vervolgens onschadelijk gemaakt. Twente stapelde in de eerste fase van de tweede helft kans op kans, via Misidjan, Van Wolfswinkel en Vlap. De 3-1 leverde dit echter niet op en daardoor bleef RKC lang in de wedstrijd.

De bezoekers werden richting het laatste kwartier steeds gevaarlijker, via onder meer Odgaard. Finn Stokkers schoot de bal zelfs tegen de touwen, maar die treffer werd daarvoor al geannuleerd door scheidsrechter Pol van Boekel wegens een overtreding. Nadat invaller Shawn Adewoye een rode kaart kreeg na een harde overtreding op Dimitris Limnios was het verzet van RKC definitief gebroken. Vaclav Cerny liet nog een mogelijkheid na om de score verder op te voeren, waardoor het in De Grolsch Veste bij 2-1 bleef.