Arne Slot hakt knoop door over twee vraagtekens voor duel met FC Groningen

Zondag, 12 december 2021 om 13:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:25

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De oefenmeester moest donderdag in de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa (2-1) om uiteenlopende redenen een groot aantal spelers missen, maar heeft ditmaal weinig verrassingen. Het meespelen van Orkun Kökçü en Gernot Trauner was vooraf twijfelachtig, maar zij hebben allebei een basisplaats. Het duel in Groningen begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Slot moest tegen Maccabi Haifa onder meer Guus Til, Trauner en Kökçü missen, maar zij verschijnen tegen Groningen allemaal aan de aftrap. Til was geschorst, terwijl Trauner en Kökçü met een blessure kampten. Het betekent dat het elftal van Slot er weer uitziet zoals de afgelopen weken vertrouwd was.

Bryan Linssen speelt in de punt van de aanval, geflankeerd door Jens Toornstra en Luis Sinisterra. Cyriel Dessers, die tegen Maccabi Haifa in de basis stond, begint dus weer vanaf de bank, evenals Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër was afgelopen week wegens politieke redenen niet van de partij tijdens het laatste Conference League-duel. Kökçü speelt op het middenveld naast Til en Fredrik Aursnes

In de achterhoede keren Trauner en Tyrell Malacia terug, waardoor Ramon Hendriks en Lutharel Geertruida weer naar de reservebank verhuizen. Justin Bijlow is wederom de doelman, nadat hij een aantal weken afwezig was vanwege een positieve coronatest. Slot gunde tegen Maccabi Haifa na rust onder meer een groot aantal jeugdproducten speeltijd, onder wie Mimeirhel Benita, Lennard Hartjes, Sem Valk en Antoni Milambo. Ook Aliou Baldé werd tien minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht.

Danny Buijs hoopt Feyenoord een moeilijke middag te bezorgen in stadion Euroborg. ''Het is weer een topclub in Nederland en wij gaan er alles aan doen om het ze zo lastig mogelijk te maken", aldus de trainer van Groningen. "Afgelopen jaren hebben we ook bewezen, zeker in onze thuiswedstrijden, dat we daartoe in staat zijn. Met ons eigen publiek erbij konden we heel vaak boven onszelf uitstijgen. Vorig jaar hebben we het gelukkig ook zonder publiek laten zien tegen Ajax. Dat moeten we nu weer brengen.''

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh; Kasanwirjo, Te Wierik, Sverko, Van Hintum; De Leeuw, Ngonge, Duarte; El Hankouri, Strand Larsen, Suslov

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til, Toornstra , Linssen en Sinisterra.