Mike Verweij: ‘Dat vind ik echt gigantisch slap van Rafael van der Vaart’

Vrijdag, 10 december 2021 om 19:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:05

Steven Bergwijn heeft via zijn management aangegeven open te staan voor een transfer naar Ajax, weet Mike Verweij. De journalist laat in de podcast Kick-off van De Telegraaf weten Tottenham Hotspur contact heeft opgenomen met de Amsterdammers om de interesse in de vleugelaanvaller te bevestigen. Daarnaast is Verweij het niet eens met Rafael van der Vaart, die afgelopen woensdag bij Ziggo Sport zei dat hij Bergwijn een transfer zou afraden.

Woensdag maakte de krant al bekend dat Ajax zich officieel bij Tottenham heeft gemeld voor de Oranje-international. "Die interesse is al weken bekend bij het management van Bergwijn, want zo gaat het altijd", vertelt Verweij in de podcast. "Ajax zal zich nooit de afgang op de hals halen dat ze een speler willen halen en dat die speler zegt: 'Allemaal leuk en aardig, maar ik wil helemaal niet naar Ajax.’ Er wordt altijd eerst contact opgenomen met het management om te vragen hoe in speler erin zou staan als er een poging gewaagd wordt. Bergwijn heeft aangegeven dat hij Ajax op zich wel ziet zitten.”

“En nu kwamen the Spurs naar Ajax met de vraag of de interesse in Bergwijn serieus is. Daar is bevestigend op geantwoord. The Spurs hebben wel aangegeven dat ze tot aan de winterstop een dusdanig druk programma hebben dat er nu nog geen besluit kan worden genomen. Ze kunnen nu geen spelers missen en in een later stadium gaan ze beslissen”, aldus Verweij, die verwacht dat Ajax Bergwijn zal huren met een verplichte optie tot koop, mocht het tot een deal met Tottenham komen.

In de voorbeschouwing op de tweede Champions League-avond van afgelopen week reageerde Van der Vaart terughoudend op de interesse van Ajax in Bergwijn. "Je kunt een speler nooit de garantie geven dat hij gaat spelen, maar als je Bergwijn van Tottenham naar Ajax haalt dan moet hij wel spelen", opperde de oud-middenvelder. "De volgende vraag is dan alleen waar hij gaat spelen. Je hebt Dusan Tadic op zijn positie en op rechts heb je Antony en Berghuis, dus dan halen ze Bergwijn alleen omdat Sébastien Haller een maandje naar de Afrika Cup gaat. Ik denk dat Bergwijn dat niet moet willen."

Verweij noemt de woorden van Van der Vaart ‘gigantisch slap’. “Hij heeft erover nagedacht zegt hij. Maar iedereen weet dat Haller naar de Afrika Cup gaat, dus wat is dan een logische vervanging als ze Brobbey niet kunnen halen? Dan zou je Tadic in de spits kunnen zetten en Bergwijn op linksbuiten. Als hij de pannen van het dak speelt tegen FC Utrecht en vervolgens ook goed speelt tegen PSV, dan gaat hij echt wel veel speeltijd krijgen. Ik ben het wel met hem eens dat Bergwijn niet van het ene op het andere moment een basisspeler zal zijn, want hij gaat Tadic er niet uit spelen. Maar hij heeft wel een groot voordeel: hij kan linksbuiten, rechtsbuiten, in de spits én op tien spelen. Ik zou het heel logisch vinden als ze hem wel halen”, besluit Verweij.