Rangnick neemt risico: piepjonge bank mét Nederlander, rust voor sterren

Woensdag, 8 december 2021 om 19:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:09

Ralf Rangnick haalt de bezem door de opstelling van Manchester United. De nieuwe trainer van the Red Devils grijpt de laatste groepswedstrijd van de Champions League tegen Young Boys aan om meerdere reservespelers aan de bak te zien vanaf de aftrap. Cristiano Ronaldo behoort niet tot de selectie, maar Donny van de Beek staat wel op het veld. Het duel begint woensdagavond om 21.00 uur op Old Trafford.

Manchester United is al zeker van de groepswinst, wat de keuze voor Rangnick om te rouleren vermoedelijk makkelijker maakt. Young Boys moet winnen om kans te houden op de derde plek in Groep F. Rangnick maakte dinsdag op de persconferentie al bekend dat Dean Henderson onder de lat de voorkeur zou krijgen boven David de Gea, terwijl hij ook de basisplaats van Donny van de Beek aankondigde. "Donny is zondag (1-0 zege op Crystal Palace, red.) al ingevallen, terwijl Dean een erg goede en ambitieuze doelman is", legde de opvolger van Ole Gunnar Solskjaer uit. Manchester United mist het geblesseerde trio Paul Pogba, Edinson Cavani en Raphaël Varane.

De opvallendste namen in de basiself zijn die van Anthony Elanga en Amad Diallo. De negentienjarige Elanga, de zoon van voormalig Kameroens international Joseph Elanga, maakte zondag als invaller zijn Premier League-minuten van het seizoen en mocht in september invallen in de EFL Cup-wedstrijd tegen West Ham United (0-1 nederlaag). Diallo kwam dit seizoen nog helemaal niet in actie voor het eerste elftal van Manchester United. Hij miste de eerste maanden van het seizoen door blessureleed. Daardoor viel een transfer naar Feyenoord in duigen, maar de Rotterdammers hebben nog steeds interesse. Verder staat middenvelder Nemanja Matic op papier in het hart van de verdediging, al moet blijken of dat daadwerkelijk het geval zal zijn.

De Nederlandse aanvaller Björn Hardley (18 jaar) zit op de bank bij Manchester United. Het talent maakte in 2019 de overstap van NAC Breda naar Manchester en behoort nu voor het eerst tot de wedstrijdselectie. Verder zitten ook Tom Heaton (35 jaar), Matej Kovar (21), Teden Mengi (19), Charlie Savage (18), Zidane Iqbal (18) en Shola Shoretire (17) op de bank. Rangnick heeft dus amper ervaring achter de hand; spelers als Ronaldo, De Gea, Bruno Fernandes, Fred, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Harry Maguire en Victor Lindelöf zitten niet bij de selectie.

Opstelling Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Matic, Bailly, Shaw; Van de Beek, Mata; Lingard, Diallo; Greenwood, Elanga.

Opstelling Young Boys: Faivre; Maceiras, Lustenberger, Rieder, Lefort; Camara, Martins Pereira, Aebischer, Ngamaleu; Elia, Siebatcheu.