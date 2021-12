‘Zaalvoetbal is harder en fysieker dan heel veel mensen denken’

Woensdag, 8 december 2021 om 11:47 • Justus Dingemanse • Laatste update: 13:52

Als je aan Futsal denkt, komen de namen van de beste voetballers ter wereld waarschijnlijk niet in je op. Toch zijn wereldsterren als Lionel Messi en Ronaldinho opgegroeid met het spelen van Futsal op de pleintjes. De sport wint wereldwijd steeds meer aan populariteit onder zowel profvoetballers als amateurs. In aanloop naar het UEFA Futsal EURO 2022 in Nederland, dat van 19 januari tot 6 februari 2022 gehouden wordt, volgt Voetbalzone alle ontwikkelingen op de voet. Maar wat houdt het kleine broertje van het voetbal eigenlijk precies in en wat zijn de exacte regels?

Futbol Sala (zaalvoetbal), zoals Futsal voluit heet, ontstond in de jaren dertig van de vorige eeuw afzonderlijk van elkaar in zowel Brazilië als Uruguay. In Montevideo ontwikkelde de Argentijnse gymleraar Juan Carlos Ceriani de officiële regels die hij afleidde uit verschillende sporten als basketbal, handbal en waterpolo. In 1989 nam de FIFA de sport over en werd voor het eerst een wereldkampioenschap georganiseerd, dat werd gewonnen door Brazilië. Het eerste Europees kampioenschap Futsal werd in 1996 gespeeld en werd sindsdien zeven van de elf keer gewonnen door Spanje.

De sport wordt gespeeld op een veld van veertig bij twintig meter met doelen van drie bij twee. Elk team bestaat uit vier veldspelers en een keeper. Doorlopend wisselen is toegestaan. Er wordt twee keer twintig minuten gespeeld met zuivere speeltijd. Dat betekent dat de tijd stilstaat als het spel stilligt. Bij Futsal gebruikt men geen normale voetbal, maar een zogeheten 'plofbal' die amper stuitert.

Futsal is op professioneel niveau veel harder en fysieker dan veel mensen denken. Zelfs slidings op de bal zijn toegestaan in de zaal. Als er wel een fout wordt begaan, volgt er na de zesde en elke achtereenvolgende overtreding een directe vrije trap van buiten het doelgebied. Bij een overtreding in het doelgebied volgt een penalty van dichterbij. Bij een rode kaart moet de speler de zaal verlaten en mag de vervangende speler pas na twee minuten het veld in, tenzij er voordat die tijd verstreken is een doelpunt gemaakt wordt.

De wedstrijden van het Europees kampioenschap worden in de MartiniPlaza in Groningen en de Ziggo Dome in Amsterdam afgewerkt. In totaal doen er zestien landen mee. Nederland is als gastland automatisch gekwalificeerd en ingedeeld in een poule met regerend kampioen Portugal, Servië en Oekraïne.

