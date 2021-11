Tien man Newcastle weten bijna, maar nog steeds niet wat winnen is

Dinsdag, 30 november 2021 om 22:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:34

Newcastle United en Norwich City hebben dinsdagavond de punten gedeeld. In een weinig enerverend duel hielden de laagvliegers in de Premier League elkaar in evenwicht en werd het 1-1. Callum Wilson opende, ondanks een vroege rode kaart voor Ciaran Clark, na een uur spelen de score; Teemu Pukki maakte tien minuten voor tijd gelijk. Newcastle United blijft door het gelijkspel na vijftien speelrondes nog altijd zonder zege.

Eddie Howe zat voor het eerst op de bank bij zijn nieuwe club; zijn ‘debuutduel’ tegen Brentford (3-3) bekeek hij vanuit een hotelkamer vanwege een coronabesmetting. De actie van Clark na negen minuten had hij liever níét van zo dichtbij gezien. De Ierse verdediger schoot de bal tegen Teemu Pukki aan, waardoor de Fin vrij richting doel kon snellen. Clark zag geen andere optie dan hem vast te pakken en mocht zonder pardon het veld verlaten. Ondanks de overtalsituatie wist Norwich lang maar weinig te creëren. Pas na 29 minuten kwam de bal voor het eerst gevaarlijk voor Martin Dúbravka, echter vergat Josh Sargent te bal binnen te lopen.

????????! Ciaran Clark moet al binnen tien minuten naar de kant ?? Dat wordt nog een lange avond voor Newcastle United... ??#ZiggoSport #PremierLeague #NEWNOR pic.twitter.com/cYlj4v7vrY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 30, 2021

Het bleef echter matig wat beide ploegen lieten zien en de brilstand bij rust was dan ook symbolisch voor het duel. Tien minuten onderweg in de tweede helft liet Joelinton het thuispubliek even hopen. De Braziliaan leek op de rand van het zestienmetergebied over het been te gaan bij Brandon Williams, maar kreeg niet eens een vrije trap toebedeeld van arbiter Andy Madley. Twee minuten later had Newcastle meer geluk. Een kopbal van Federico Fernández eindigde op de arm van Billy Gilmour, die daar niet hoorde te zijn. Wilson mocht aanleggen voor de strafschop; Tim Krul raakte de bal nog wel, maar wist zijn inzet niet te keren.

Newcastle United zette het op een tegenhouden. Even leek de hekkensluiter van de Premier League de eerste zege van het seizoen over de streep te trekken, tot Pukki anders besloot. De spits van the Canaries volleerde een voorzet van Dimitris Giannoulis steenhard achter Dubravka. De bezoekers gingen zelfs nog op jacht naar meer. In blessuretijd verrichte de doelman van de thuisploeg nog een geweldige redding; het zou te veel zijn geweest voor wat de bezoekers verdienden. Newcastle blijft met acht punten nog altijd stijf onderaan de Premier League-ranglijst staan; Norwich City ziet zich op een achttiende plaats bungelen.

Newcastle United komt op voorsprong! ??? Al ruim een uur speelt de thuisploeg met 10 man, maar vanaf de stip schiet Callum Wilson bij Tim Krul raak: 1-0 ?? Krul zat héél dichtbij... ??#ZiggoSport #PremierLeague #NEWNOR pic.twitter.com/Mk1ZTE8A2h — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 30, 2021