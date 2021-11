Video van keeper die ploeggenoot rode kaart aansmeert gaat viraal

Maandag, 29 november 2021 om 13:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:14

Een actie van twee Noorse teamgenoten is afgelopen weekend viraal gegaan. Doelman Patrik Sigurdur Gunnarsson en verdediger David Brekalo van Viking kregen het zondag met elkaar aan de stok in de blessuretijd van het duel met Kristiansund. De keeper smeerde zijn ploeggenoot een rode kaart aan door na een duw ietwat overdreven naar de grond te gaan. Inmiddels hebben de twee excuses gemaakt voor het opmerkelijke incident.

Viking, dat uitkomt op het hoogste niveau in Noorwegen, wist een 2-1 achterstand in de absolute slotfase van de wedstrijd tegen Kristiansund om te buigen in een 2-3 overwinning. Diep in de blessuretijd kregen doelman Gunnarsson en verdediger Brekalo het na een misverstand echter met elkaar aan de stok. De sluitpost schold zijn teamgenoot de huid vol, waar Brekalo duidelijk niet van gediend was. De verdediger besloot zijn doelman hierop tweemaal tegen de borst te duwen, waarna Gunnarsson met enig theater ter aarde stortte.

Hva er det som skjer med Viking?! Brekalo angriper egen keeper og blir utvist på overtid. Utrolige scener på tampen! pic.twitter.com/MdyvGQIHfv — Eurosport Norge (@EurosportNorge) November 28, 2021

Voor scheidsrechter Kristoffer Hagenes was het opmerkelijke voorval voldoende om Brekalo met een rode kaart van het veld te sturen. Viking eindigde de wedstrijd ondanks de knappe comeback daardoor met tien man. Ook in de studio van het Noorse tv-programma Fotball Direkte werd het opvallende incident besproken. “Dit is het ziekste dat ooit heb gezien. Hij naait zijn eigen ploeggenoot een rode kaart aan”, concludeerde analyticus Bernt Hulsker. Viking-aanvaller Zlatko Tripic moest het duel vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan en zag de ruzie tussen zijn teamgenoten in de studio met lede ogen aan. “Dit ziet er heel lelijk uit. Het is ongelooflijk dom van hen allebei.”

Inmiddels hebben de twee teamgenoten excuses gemaakt voor hun ruzie. “Discussiëren met je ploeggenoten hoort bij het spel, maar we moeten van elkaar af blijven”, zei Gunnarsson. “Het was geen goede reactie van mij. Ik heb een fout gemaakt. Mijn excuses aan mijn teamgenoten, de staf, de club en alle fans. Ik moet hier van leren”, was de reactie van Brekalo bij Aftenbladet. Ook op het officiële Twitter-account van de club lieten de ploeggenoten op ludieke wijze weten dat de ruzie is bijgelegd. Gunnarsson en Brekalo poseerden samen met een een chocoladereep van het merk Smil, wat Noors is voor glimlach.