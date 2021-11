Napoli kleineert Lazio onder aanvoering van Dries Mertens

Zondag, 28 november 2021 om 22:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:12

Napoli heeft zondagavond een klinkende zege geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti was met 4-0 te sterk voor Lazio. Dries Mertens speelde met twee treffers een cruciale rol bij ruime overwinning. Het duel stond volledig in het teken van Diego Maradona, die een jaar geleden overleed. Aan kop in de Italiaanse competitie vergrootten I Partenopei de voorsprong op nummer twee AC Milan met drie punten; Lazio staat achtste. Eerder op de dag was nummer vijf AS Roma in eigen huis Torino met 1-0 de baas.

Napoli - Lazio 4-0

De Napolitanen schoten voortvarend uit de startblokken, daar het scorebord na tien speelminuten al een 2-0 tussenstand aangaf. Bij de 1-0 hoopte Danilo Cataldi een aanval te verstoren, maar in plaats daarvan bezorgde hij Piotr Zielinski een uitgelezen kans. De middenvelder schoot genadeloos binnen. Het tweede doelpunt kwam op naam van Mertens, die vanaf de rand van het zestienmetergebied door de Romeinse defensie sneed en de bal op fraaie wijze binnenkrulde: 2-0. Net voor het verstrijken van het eerst halfuur sloeg de Belgische aanvaller opnieuw toe.

Aan de rechterkant van de zestien kreeg Mertens de bal van Hirving Lozano. Hij had geen aanname nodig en schoot de bal met rechts en uit de draai in de verre hoek binnen: 3-0. Lazio kreeg wel enkele mogelijkheden om te scoren, maar moest vrijwel het gehele duel het onderspit delven. Luis Alberto stuitte met geplaatst schot op doelman David Ospina, die de bal op katachtige wijze uit de kruising dook. Een minuut later knikte Francesco Acerbi op de lat uit de corner die volgde. In het tweede bedrijf had Lazio helemaal geen vinger meer in de pap. Een nog grote afgang leek de Romeinen bespaard te blijven, maar vijf minuten voor het einde sloeg Napoli nogmaals toe. Fabián Ruiz schoot van buiten het strafschopgebied op fraaie wijze binnen: 4-0.

AS Roma - Torino 1-0

AS Roma, met Rick Karsdorp in de basis, had moeite om in de openingsfase mogelijkheden te creëren tegen middenmoter Torino. Met ruim een half uur op de klok was de voorsprong van de thuisploeg wel een feit. Henrikh Mkhitaryan behield het overzicht door Tammy Abraham met een steekpass in het strafschopgebied te bedienen. De aanvaller draaide open en schoot beheerst binnen: 1-0. Op slag van rust kreeg Abraham de kans om voor de tweede keer op het scorebord te komen. Zijn kopbal werd echter knap uit de hoek getikt door Vanja Milinkovic-Savic. Beide ploegen slaagden er in de tweede helft niet meer in om serieus gevaar te stichten.