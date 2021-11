Eerste Klassieker van het seizoen houdt zicht op toegang van publiek

Vrijdag, 26 november 2021 om 19:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:33

Het is niet uitgesloten dat de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op zondag 19 december gespeeld mag worden mét publiek. De 'avondlockdown' die het kabinet vrijdagavond afkondigt loopt namelijk in principe tot zaterdag 18 december. Dat is uiteraard onder voorbehoud, want de maatregelen zouden zomaar verder verlengd kunnen worden.

Voor het Nederlands betaald voetbal betekenen de extra maatregelen in ieder geval twee weken langer spelen zonder publiek. Aanvankelijk zou het publiek vanaf 4 december weer toegelaten mogen worden, maar door de stijgende besmettingscijfers is dat vrijdagavond met twee weken verlengd. Het demissionair kabinet heeft het betaald voetbal toegezegd dat het steunpakket voor de komende weken fors wordt uitgebreid. Clubs maken aanspraak op een bijdrage van de loonkosten via de NOW-regeling en tegemoetkoming van de vaste lasten (TVL).

Het besluit betekent dat nog minstens drie volledige speelrondes in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, plus één ronde in de TOTO KNVB Beker, zonder fans worden afgewerkt. Bovendien moeten Ajax, Vitesse, Feyenoord en AZ hun laatste Europese groepswedstrijd van het seizoen in een leeg stadion afwerken. PSV speelt zijn laatste groepsduel uit bij Real Sociedad.

De 'avondlockdown' geldt ook voor de amateursport, waardoor avondtrainingen en -wedstrijden geen doorgang kunnen vinden. Het is onduidelijk of het gevolg daarvan (opnieuw) is dat amateurclubs voortijdig het toernooi om de KNVB Beker moeten verlaten. Vorig seizoen werden alle amateurclubs uit het toernooi gezet, omdat zij geen trainingen mochten houden en geen wedstrijden konden afwerken. Daardoor bleven alleen 23 betaaldvoetbalclubs over vanaf de tweede ronde, waarvan er negen werden vrijgeloot. Het is ook denkbaar dat de bekerwedstrijden met amateurclubs bijvoorbeeld 's middags worden gespeeld, maar daarover is nog geen duidelijkheid.