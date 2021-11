Hoe kan Vitesse ten koste van Tottenham Hotspur overwinteren?

Donderdag, 25 november 2021 om 21:14 • Laatste update: 22:30

Vitesse doet volop mee om een plek in de knock-outfase van de Conference League. De Arnhemmers remiseerden donderdagavond met 3-3 bij Stade Rennes en kunnen zich in een thuiswedstrijd tegen NS Mura verzekeren van de tweede plek. Het verschil in doelsaldo met Tottenham kan beslissend zijn. Wat is momenteel de stand en wat zijn de scenario's voor de laatste wedstrijden in Groep G?

Groep G:

1. Stade Rennes - 11 punten (doelsaldo 10-7: +3)

2. Tottenham Hotspur - 7 punten (doelsaldo 11-8: +3)

3. Vitesse - 7 punten (doelsaldo 9-8: +1)

4. NS Mura - 3 punten (doelsaldo 4-11: -7)

Programma 9 december:

21.00 uur Tottenham Hotspur - Stade Rennes

21.00 uur Vitesse - NS Mura

Hieronder staan de tie-breakers in het geval Tottenham en Vitesse met hetzelfde puntenaantal eindigen in de groepsfase. Erachter staat tussen haakjes hoe de clubs zich tot elkaar verhouden bij een specifieke tiebreak.

Tie-breakers bij een gelijk puntenaantal:

1. Punten in onderlinge wedstrijden (allebei 3, geen uitsluitsel)

2. Doelsaldo in onderlinge wedstrijden (3-3, dus geen uitsluitsel. Uitdoelpunten hebben door het afschaffen van de uitdoelpuntenregel geen toegevoegde waarde in deze tiebreak)

3. Gemaakte doelpunten in onderlinge wedstrijden (allebei 3, geen uitsluitsel)

4. Doelsaldo in alle groepswedstrijden (+3 om +1 in het voordeel van Tottenham)

5. Gemaakte doelpunten in alle groepswedstrijden (11 om 9 in het voordeel van Tottenham)

6. Gemaakte uitdoelpunten in alle groepswedstrijden (7 om 3 in het voordeel van Vitesse)

7. Aantal zeges in de groep (allebei 2, geen uitsluitsel)

8. Aantal uitzeges in de groep (1 om 0 in het voordeel van Vitesse)

Als deze acht tiebreakers geen uitsluitsel bieden, wordt gekeken naar de ploeg met het minste aantal disciplinaire punten (directe rode kaart = 3 punten, dubbele gele kaart = 3 punten, enkele gele kaart = 1 punt) en tot slot naar de plek op de UEFA-coëfficiëntenranglijst.

Wat moet Vitesse doen om te overwinteren?

Als zowel Tottenham als Vitesse een overwinning boekt, moet Vitesse met minstens twee extra goals verschil winnen ten opzichte van Tottenham. Dus als Tottenham met 1-0 wint van Stade Rennes, moet Vitesse met 3-0 winnen van Mura. In dat geval zouden beide teams een doelsaldo van 12-8 hebben. Dan zouden tiebreakers 1 tot en met 5 allemaal geen uitsluitsel bieden, waardoor nummer 6 in werking treedt, en die is in het voordeel van de Arnhemmers.

De andere scenario's

Uiteraard zijn er ook minder ingewikkelde scenario's denkbaar die Vitesse aan de tweede plaats kunnen helpen. Als Tottenham thuis verliest van Stade Rennes, heeft Vitesse aan een punt genoeg om door te stoten. Alleen als de nederlaag van Tottenham erg ruim is, kan Vitesse bij een nederlaag tegen Mura nog doorbekeren. Als Tottenham gelijkspeelt tegen Stade Rennes, moet Vitesse winnen in GelreDome.